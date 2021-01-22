Artvin'de yolsuzluk operasyonunda 2 kamu görevlisi tutuklandı



Nurbay USTA/ARTVİN, (DHA)- ARTVİN merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda orman kesimi işlerinde yolsuzluk yapıp, kamuyu yaklaşık 6 milyon lira zarara uğrattığı iddia edilen 2'si kamu görevlisi 16 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 2´si tutuklandı, 8´i adli kontrol şartıyla olmak üzere 14 kişi serbest bırakıldı.

Artvin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, orman kesimi işlerinde yolsuzluk yaptığı ve kamuyu yaklaşık 6 milyon lira zarara uğrattığı iddia edilen kişileri takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Artvin merkezli İstanbul, İzmir, Bursa ve Uşak´ta eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 2´si kamu görevlisi, 16 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6´sı savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan 10 şüpheliden 2 kamu görevlisi tutuklandı, 8 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Artvin Nurbay USTA

2021-01-22 12:29:33



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