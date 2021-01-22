Artvin’de ahır yangınında 27 küçükbaş hayvan telef oldu

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Artvin merkeze bağlı Seyitler köyünde çıkan ahır yangınında 27 küçükbaş hayvan yanarak telef olurken, 1 ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi.

Merkeze bağlı Seyitler Köyü Çarbiyet Mahallesinde Nazım Özşeker'e ait samanlıkta bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Durumun İhbar edilmesi üzerine Artvin Belediyesi İtfaiye ekipleri bölgeye giderek yangına müdahalede bulundu. İtfaiye ekipleri 1 saatlik çalışamanın ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangında samanlık ve bitişiğindeki ahır yanarak kullanılmaz hale gelirken, ahırdaki 27 küçükbaş hayvanda yanarak telef oldu.

Özşeker ailesine ait evde küçük çaplı da maddi hasar oluşurken yangınla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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