Artvin’de boğa güreşleri arenası buz pistine döndü

Artvin’in Yusufeli ilçesinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen, boğa güreşleri arenası buz pistine döndü, ilginç görüntüler ortaya çıktı.

Artvin’in Yusufeli ilçesi Sarıgöl köyünde her yıl geleneksel olarak düzenlenen boğa güreşleri arenasının hemen yanından bulunan dereden taşan suların donmasının ardından buz pistini aratmayan görüntüler ortaya çıktı. Korona virüs tedbirleri kapsamında iptal edilen boğa güreşlerinin yapıldığı arenanın son halini merak eden boğacı Umut İsa Çolak, gördüğü manzarayla şok oldu. Arenanın son halinin buz pistini andırdığını ifade eden Çolak, “Bir an önce pandemi son bulur, biz de bu arenaya yeniden boğalarımızı getiririz inşallah” diye konuştu.

