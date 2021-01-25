Hem karla kaplı evinin yolunu açtı, hem de torununu eğlendirdi

Artvin’in Borçka ilçesi Güreşein köyünde evinin önü karla kaplanan dede yaptığı çalışma ile hem evinin yolunu açtı, hem de torunun sevindirdi.

Borçka ilçesi Güreşen köyünde kış şartları ağır geçince bölge halkı hem karla mücadele ediyor, hem de doyasıya eğleniyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle Güreşen köyü Kurşunlu mahallesi sakinleri evlerinde mahsur kaldı. Bölge halkından İsmail İslam isimli vatandaş, evinin etrafı karla kaplanınca yolu açmak için farklı bir yöntem kullandı. Naylon parçasına boyu boyuna uzanan İsmail İslam, torunu 5 yaşındaki Yusuf İslam’ı da arkasına alarak hem onu eğlendirdi, hem de evinin yolu açtı.

Dede İsmail İslam evin önünden yokuş aşağı araba sesi çıkartarak torunuyla birlikte kaydı. O anları ise evin diğer fertleri tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Görüntüler sosyal medyada paylaşılınca büyük beğeni topladı.

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