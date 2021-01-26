Dev kaya karayoluna düştü iki iş makinesi zor kaldırdı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Artvin’in Borçka ilçesi Aralık köyünde eriyen kar suları nedeniyle yamaçtan kopan dev kaya kütleleri yolu trafiğe kapattı. Düşen kaya parçasını iki iş makinesi zor kaldırdı.

Edinilen bilgiye göre, yoğun kar yağışının ardından havaların açmasıyla kar suları erimeye başladı. Aralık köyünde yamaçtan kopan kaya parçaları karayoluna düştü. Dev kaya parçası nedeniyle karayolu araç trafiğine kapatılırken, iş makineleri yardımıyla dev kaya parçası yol kenarına taşındı. İki iş makinesinin güçlükle kaldırdığı kaya parçasının düştüğü anda yoldan araç geçmemesi büyük bir faciayı önledi. Ekiplerin uzun uğraşı sonucu karayolu araç trafiğine yeniden açıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.