Sarp Sınır Kapısı’ndan 552 milyon dolarlık ihracat

Sarp Sınır Kapısı’ndan geçen yıl 1 milyon 335 bin 160 yolcu ile 670 bin 323 araç girişçıkış yaparken, ihracata ise 552 milyon dolarlık liralık katkı sağlandığı belirtildi.

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, "Dünya Gümrük Günü" etkinlikleri kapsamında Kaçkar Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü çalışanlarını kabul etti. Vali Doruk'un makamında gerçekleşen ziyarete, Kaçkar Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Recep Bilgin, Şube Müdürü Vildan Ateş, Hopa Gümrük Müdür Yardımcısı Sevim Koçyiğit ile gümrük personeli katıldı.

Vali Doruk, ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getirerek, mesai mefhumu gözetmeksizin görevlerini yerine getiren tüm gümrük çalışanlarının '26 Ocak Dünya Gümrük Günü'nü kutladı.

Kaçkar Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Recep Bilgin ise Türkiye'nin Gürcistan üzerinden Kafkas ülkelerine açılan Sarp Sınır Kapısı'nın işleyişi hakkında da bilgi verdi. Sarp Sınır Kapısı’ndan geçen yıl 1 milyon 335 bin 160 yolcu ile 670 bin 323 aracın girişçıkış yaptığını kaydeden Bilgin, sınır kapısının ihracata 552 milyon 549 bin 756 dolarlık katkı sağlandığını söyledi.

Pandemi olmasına rağmen Sarp Sınır Kapısı'ndan, bir günde 709 tır geçişi ile tüm zamanların da rekoru kırıldığını belirten Bilgin, bunun da ülke ekonomisine önemli bir katkı sağladığını ifade etti.

Ziyarette Bilgin, günün anısına Vali Doruk’a çiçek takdim etti.

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