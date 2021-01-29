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Kemalpaşa´da vakalar sıfırlandı, uyarılar sürüyor

DHA

Kemalpaşa´da vakalar sıfırlandı, uyarılar sürüyor


Arzu ERBAŞDoğancan İLEK/KEMALPAŞA (Artvin), (DHA)- ARTVİN´in Kemalpaşa ilçesinde alınan önlemlerle koronavirüs vaka sayısı sıfırlandı. Müjdeli haberi ilçe kaymakamlığı, sosyal medya hesaplarından duyurdu, salgın tedbirlerine uyulmaya devam edilmesini istedi.
Kemalpaşa ilçesinde koronavirüs vaka sayısı, alınan önlemlerle sıfırlandı. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulan ilçede, yeni pozitif vakaya rastlanılmadı. İlçede vaka kalmadığını, Kaymakamlık, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla duyuruldu. Paylaşımda "Kemalpaşamızda Covid sayımızı sıfırlamış bulunmaktayız. Sayın Valimizin talimatları ile il/ilçe hıfzısıhha kurulu kararlarını sahada özenle uygulayan filyasyon ekiplerimize, polis, jandarma, sağlık personelimiz ile vefa destek gruplarına hassaten (özellikle) teşekkür ediyorum. Temizlik-maskemesafe kurallarına bağlı kalan siz değerli halkımıza şükranlarımı arz ediyor, bundan sonraki süreçte de aynı hassasiyette kurallara riayet edersek bu hastalığı yenebileceğimizi belirtmek istiyorum. Teşekkürler Kemalpaşa" ifadelerine yer verildi.
`SIFIRI KORUYALIM´
Kemalpaşa Belediye Başkanı Ergül Akçiçek ise sürece destek veren herkese teşekkür ederek "Başta sağlık çalışanlarımıza canı gönülden teşekkür ediyoruz. Bu konuda en çok emeği sağlık çalışanları verdi. Valilik, kaymakamlık, belediye, emniyet ve halkımızla birlikte önlemleri alarak uyguladık. Halkımızla birlikte dayanışmayla vakanın sıfır olduğu günü gördük. Emeği geçen herkese ve halkımıza çok teşekkür ediyorum. Asıl iş bundan sonra başlıyor. Tedbirlerimizi daha fazla artırarak sıfır seviyesini korumalıyız" dedi.
`SIFIRI DUYDUK, MUTLU OLDUK´
İlçe halkından Nurettin Akyüz da, "Sıfırı duyduk, çok mutlu olduk. Çok fazla dışarıya çıkamıyoruz, çıktığımızda da maskeyi ve hijyeni eksik etmedik. Zaten oturduğumuz yer doğayla iç içe, açık alanlarda kimseyle temas kurmadan yürüyüşlerimizi yaparak hastalıktan uzak durduk, yayılmasını önledik" diye konuştu.
Gülsüm Terzi ise, "Dikkat ediyoruz, herkesin de dikkat ettiğini düşünüyorum. Kısıtlamalarla beraber vakalar sıfırlandı. Ama bu tekrar yükselmeyecek anlamına gelmiyor, o yüzden dikkat etmemiz şart" şeklinde konuştu.
Vatandaşlardan Türkan Muti, "Sıfırı duyduk çok sevindik, bundan sonrası için tedbiri elden bırakmayacağız, aynı önlemlerle devam edeceğiz" dedi.DHA-Sağlık Türkiye-Artvin / Kemalpaşa Arzu ERBAŞ-Doğancan İLEK
2021-01-29 10:28:09

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