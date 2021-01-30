Sınır kapısında, minibüsteki özel bölmelerde kaçak bal ele geçti

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Hakan AYDIN/ARTVİN, (DHA)ARTVİN'de, Sarp Sınıp Kapısı'nda, bir minibüste yapılan aramada, özel oluşturulan bölmede yurda kaçak yolla sokulmaya çalışılan 127 kilo bal ele geçti, sürücü gözaltına alındı.

Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Gürcistan'dan Türkiye'ye giriş yapan Gürcistan uyruklu V.S'nin kullandığı minibüste arama yaptı. X-Ray taramasından geçirilerek detaylı aramaya alınan minibüsün marşpiyeli ile arka çamurluklarındaki 4 özel bölmeye gizlenen 127 kilo bal bulundu. V.S. gözaltına alınırken, piyasa değeri 20 bin lira olan kaçak ballara el konuldu.DHA-Güvenlik Türkiye-Artvin Hakan AYDIN

2021-01-30 09:52:02



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