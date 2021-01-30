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Bakanlar, Kurum, Pakdemirli ve Karaismailoğlu´ndan Yusufeli Baraj´ında inceleme

DHA

Bakanlar, Kurum, Pakdemirli ve Karaismailoğlu´ndan Yusufeli Baraj´ında inceleme


Selçuk BAŞAR-Arzu ERBAŞ-Nusret DURUR/ARTVİN, (DHA)ARTVİN'de, Çoruh Nehri üzerinde yapımı süren 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye´nin en yüksek, dünyanın ise 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde 3´üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı'nın gövdesinin tamamlanmasında sona gelindi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Yusufeli Barajı sahasında incelemelerde bulundu.
Türkiye sınırları içerisinde 410 kilometrelik uzunluğa sahip Kuzeydoğu Anadolu´nun en büyük nehirlerinden olan Artvin´deki Çoruh Nehri üzerinde, 26 Şubat 2013 tarihinde, dönemin Başbakanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından telekonferans bağlantısı ile temeli atılan Yusufeli Barajı ve HES Projesi inşaatı sürüyor. 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye´nin en yüksek, dünyanın ise 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde 3´üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı´nda, 558 megavat kurulu güce sahip santral ile 2,5 milyon insanın elektrik ihtiyacı karşılanabilecek.
PROJEDE SONA GELİNDİ
Türkiye´nin öz kaynakları ile tamamı Türk mühendisler tarafından inşa edilen baraj projesinde, gece gündüz sürdürülen çalışmalarda sona gelindi. Gövde imalatının tamamlanmasına 1 metre kalan barajda lider blokta son beton dökümleri yapılıyor. 152 bin metreküp betonun da dökülmesi ile 275 metrelik gövde imalatı tamamlanacak.
BAKANLARDAN İNCELEME
Baraj projesinde gövde inşaatında sona gelinmesi dolayısıyla Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli bölgeye gelerek, baraj sahasında incelemelerde bulundu. Bakanlar, şantiye alanında basına kapalı toplantı gerçekleştirip, çalışmalara ilişkin yetkililerden bilgi aldı. Bakanların, ilçenin yeri yerleşim yerindeki çalışmaları da yerinde inceleyip, açıklamalarda bulunacağı belirtildi.
GÖVDE 100 KATLI GÖKDELENE EŞİT
Baraj inşaatında, 440 metre temel kotundan başlanarak, 710 metre kotuna yükselecek olan 275 metrelik gövde inşa edilecek. Gövde yüksekliği 100 katlı gökdelene eş değer olacak Yusufeli Barajı'nda, Artvin'den Edirne'ye 13 metre platform genişliğinde beton yol veya 120 metrekarelik 60 bin konutun inşa edilebileceği 4 milyon metreküp beton kullanılacak. Günde 6 bin 500 metreküp beton dökümünün 3 hava hattı ile taşımalı olarak sürdüğü baraj projesinde bu yılın yarısından itibaren su tutulmaya başlanacak ve elektrik üretimine geçilecek. 
143 BARAJ PLANLANIYOR
Çoruh Nehri'nin Türkiye sınırları içerisindeki memba kısmındaki Laleli Barajı ile mansap kısmındaki TBMM 85'inci Yıl Muratlı Barajı arasında ana kolda 10, yan kollarda ise 7 baraj planlandı. Bu projelerden ana kolda 4 baraj projesi işletmeye alındı. Ana kolda 1 barajın inşaatı sürerken, 3 barajda da planlama aşamasına gelindi. Yan kollarda ise 1 barajın inşaat halinde, 5 barajın ise planlama aşamasında olduğu öğrenildi. Çoruh Havzası'nda yan kollar ile birlikte inşa edilecek 143 baraj ve HES projesi ile yılda 14 bin 552 gigavat elektrik üretimine ulaşılacak.DHA-Genel Türkiye-Artvin
2021-01-30 13:29:36

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