Bakanlar, Kurum, Pakdemirli ve Karaismailoğlu´ndan Yusufeli Baraj´ında inceleme (2)



BAKANLARDAN AÇIKLAMA

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Yusufeli Barajı sahasındaki incelemelerinin ardından açıklamalarda bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, projenin 4 bakanlığı ilgilendirdiğini belirterek, "Yerinde izleme, yerinde ziyaret, yerinde koordinasyon son derece önemli oldu. Bu aslında Devlet Su İşleri koordinasyonunda yapılan bir proje, sadece bir bakanlığı değil, 4 bakanlığı da ilgilendiren proje. Enerji Bakan Yardımcımız da bugün bizimle birlikte. Tabii ki sona doğru gidiyoruz. İpi göğüslemek için çok daha fazla koordinasyon gerekiyor. Bu konuda daha çalışmaların nasıl yürüyeceğine dair çalışmaları tamamladık. En önemlisi de ilçenin yeniden yerleşimi. İlçede yaşayan insanlarımızın mutluluğunu bozmadan bu işin tamamlanması da önemli. Bugüne kadar devletimiz şefkatli elleriyle ilçede yaşayanlara ve hak sahiplerine gereğini yapmıştır" dedi.

BAKAN PAKDEMİRLİ: 20 MİLYAR LİRALIK DEV MEGA BİR PROJE

Yeni yerleşim alındaki çalışmalardan bahseden Bakan Pakdemirli, "Bundan sonra da yapma konusunda bakanlıklarımızda gerekli inisiyatifin olduğunu gördük. Hızlı bir şekilde yeniden yerleşim ve diğer konulardaki çalışmalarımız devam ediyor. Koordinasyon toplantısının ardından baraj gövdesinin üzerine çıktık. Baraj gövdesi bildiğiniz gibi 275 metre ile Türkiye'nin en yüksek gövdesi. Ama bununla beraber 550 megavat güç üretecek üniteleri ile de ülkemize hakikaten çok fazla faydası olacak. Sadece enerji değil, ileride sulamalara da büyük bir faydası olacak. 20 milyar liralık dev mega bir proje. Bu projenin de inşallah bu sene tamamlanmadan bitmesi için çabalıyoruz. Burada bize eşlik eden herkese teşekkür ediyorum. İnşallah proje tamamlandığı zaman sayın cumhurbaşkanımızla beraber bu mega projeyi de açacak hale geleceğiz" diye konuştu.

BAKAN KURUM: YENİ YERLEŞİM YERLERİ HAZİRAN´DA HAZIR

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da ilçedeki yeni yerleşim yerinde 9 aya kadar bütün konutları etaplar halinde bitireceklerini söyledi. Bakan Kurum, "Bittiği zaman ülkemizin ekonomisine sanayisine istihdamına katkı sağlayacak çok önemli bir eser. İnşallah çok kısa bir zamanda bitirip ülkemizin önemli değerleri arasında yer alacaktır. Biz bugünkü ziyarete birlikte Artvin'imize, Yusufeli'mize dördüncü ziyaretimizi gerçekleştirdik. 6 ay önce geldiğimiz ziyarette de yaşanan sel nedeniyle vatandaşlarımızla birlikte olduk. Ben tekrar selde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza işçi kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Tüm Artvin'imize Yusufeli'mize tekrardan başsağlığı diliyorum. Tabii bugün sıklıkla konuştuğumuz iklim değişikliğinin etkileri noktasında da Yusufeli barajımız hem sulama noktasında hem de su kaynaklarımızı verimli kullanma noktasında çok ciddi katkılar sağlayacaktır. Biz de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak Yusufeli ilçemizin iskân konutlarının taşınma sürecini toplu konut dairesi başkanlığımız eli ile yürütüyoruz. Bu kapsamda 2 bin 700 konut Yusufeli merkezde 500 konut da köylerimizde olmak üzere 3 bin 200 konutu inşa ediyoruz. Yusufeli merkezinin taşınması ile birlikte ortaya çıkacak kamu binalarında, kaymakamlığı, ilçe emniyeti, adliyesi, camileri, okulları, camileri, sosyal donatıları ile yeni Yusufeli inşasını hep birlikte yürütüyoruz. Şu ana kadar 800 konutu tamamladık. Hak sahiplerine teslim edecek aşamaya geldik. İnşallah 9 aya kadar da bütün konutları etaplar halinde bitirip vatandaşlarımızı haziran ayı itibarıyla yeni yerleşim alanına taşıyacak hep birlikte bir koordinasyon içinde gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

`HASSASİYETLE ÇALIŞMALARIMIZI YÜRÜTÜYORUZ´

Hiçbir vatandaşın mağdur edilmeyeceğini kaydeden Bakan Kurum, "Hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeyecek şekilde onların rızasını alarak gerek taşınma sürecinde gerekse yerleşim sürecinde her türlü desteği devletimiz tüm imkânlarıyla seferber olarak yurttaşlarımıza vermektedir. Biz de bu hassasiyet çerçevesinde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Eserimizin barajımızın şimdiden ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: YAZ İTİBARİ İLE TÜNELLERDEKİ İŞLERİMİZ BİTECEK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ise yakında elektromekanik işlere başlanılacağını duyurdu. Bakan Karaismailoğlu, "Bugün ülkemizin en önemli projelerinden bir tanesi olan Artvin Yusufeli barajı şantiyesindeyiz. Projeyi ülkemize kazandırmanın çabası içerisindeyiz. Yusufeli Barajı'ndan etkilenen yollardan dolayı 69 kilometrelik bir yol inşa ediyoruz. Bu 69 kilometrenin 56 kilometresi tünel olarak inşa ediliyor. Yakında elektromekanik işlere başlayacağız. Yaz itibariyle de tünellerdeki bütün işlerimiz bitmiş olacak. 56 kilometrelik tünel inşaatının dışında 21 adet te köprü imalatımız var. Orada da çalışmalar devam ediyor, sadece 4 tane özel tasarım köprüde de imalatlar devam ediyor. Bunu da 2021 yılı içerisinde bitirmeyi hedefliyoruz. Zaten yolların büyüklüğünden de projenin büyüklüğünü ve önemini anlayabiliyorsunuz. Sadece örnek vermek istiyorum; 2002 yılında Türkiye genelindeki bütün tünellerin uzunluğu 50 kilometre idi. Biz şu anda Yusufeli Barajı´nın etrafında 56 kilometrelik tünel inşa ediyoruz. Ulaşım yatırımları da bir an önce bitecek. Yıl içerisinde de barajı önemli bir seviyeye getirip su tutmaya başlayacağız. Çalışanlarımıza hepsine çok teşekkür ediyorum. Şimdiden hayırlı olsun" dedi.DHA-Genel Türkiye-Artvin

2021-01-30 16:30:39



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