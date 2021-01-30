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Bakanlar Yusufeli Barajı’nda incelemelerde bulundu Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaosmanoğlu Yusufeli Barajı inşaatı ve ilçenin yeni yerleşim yerini gezdi

İHA

Bakanlar Yusufeli Barajı’nda incelemelerde bulundu Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaosmanoğlu Yusufeli Barajı inşaatı ve ilçenin yeni yerleşim yerini gezdi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaosmanoğlu, Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise üçüncü barajı olacak olan Yusufeli Barajı'nda incelemelerde bulundu.
Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise üçüncü büyük barajı olacak olan Yusufeli Barajı'nın gövde inşaatında çalışmalar tamamlandı. Barajı inşaatında 4 milyon metreküplük beton kullanılarak bir rekora imza atılırken, yüzde 96’sı tamamlanan baraj inşaatını Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaosmanoğlu yerinde inceledi.
İncelemelerde bulunduktan sonra açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Yerinde izleme, yerinde ziyaret, yerinde koordinasyon son derece önemli oldu. Bu aslında Devlet Su İşleri koordinasyonunda yapılan bir proje, sadece bir bakanlığı değil, 4 bakanlığı da ilgilendiren proje. Enerji Bakan Yardımcımız da bugün bizimle birlikte. Tabii ki sona doğru gidiyoruz. İpi göğüslemek için çok daha fazla koordinasyon gerekiyor. Bu konuda daha çalışmaların nasıl yürüyeceğine dair çalışmaları tamamladık. En önemlisi de ilçenin yeniden yerleşimi. İlçede yaşayan insanlarımızın mutluluğunu bozmadan bu işin tamamlanması da önemli. Bugüne kadar devletimiz şefkatli elleriyle ilçede yaşayanlara ve hak sahiplerine gereğini yapmıştır” şeklinde konuştu.

“Baraj gövdesi bildiğiniz gibi 275 metre ile Türkiye'nin en yüksek gövdesi”
Yeni yerleşim alanındaki çalışmaları anlatan Bakan Pakdemirli, “Hızlı bir şekilde yeniden yerleşim ve diğer konulardaki çalışmalarımız devam ediyor. Koordinasyon toplantısının ardından baraj gövdesinin üzerine çıktık. Baraj gövdesi bildiğiniz gibi 275 metre ile Türkiye'nin en yüksek gövdesi. Ama bununla beraber 550 megavat güç üretecek üniteleri ile de ülkemize hakikaten çok fazla faydası olacak. Sadece enerji değil, ileride sulamalara da büyük bir faydası olacak. 20 milyar liralık dev mega bir proje. Bu projenin de inşallah bu sene tamamlanmadan bitmesi için çabalıyoruz. Burada bize eşlik eden herkese teşekkür ediyorum. İnşallah proje tamamlandığı zaman sayın Cumhurbaşkanımızla beraber bu mega projeyi de açacak hale geleceğiz” ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum: “3 bin 200 konutu inşa ediyoruz”
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise Yusufeli Barajı’nın bittiği zaman ülke ekonomisine, sanayisine, istihdamına katkı sağlayacak çok önemli bir eser olduğuna dikkat çekerek, “İnşallah çok kısa bir zamanda bitirip ülkemizin önemli değerleri arasında yer alacaktır. Biz bugünkü ziyarete birlikte Artvinimize, Yusufelimize dördüncü ziyaretimizi gerçekleştirdik. 6 ay önce geldiğimiz ziyarette de yaşanan sel nedeniyle vatandaşlarımızla birlikte olduk. Ben tekrar selde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza işçi kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Tüm Artvinimize Yusufelimize tekrardan başsağlığı diliyorum. Tabii bugün sıklıkla konuştuğumuz iklim değişikliğinin etkileri noktasında da Yusufeli barajımız hem sulama noktasında hem de su kaynaklarımızı verimli kullanma noktasında çok ciddi katkılar sağlayacaktır. Biz de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak Yusufeli ilçemizin iskân konutlarının taşınma sürecini toplu konut dairesi başkanlığımız eli ile yürütüyoruz. Bu kapsamda 2 bin 700 konut Yusufeli merkezde 500 konut da köylerimizde olmak üzere 3 bin 200 konutu inşa ediyoruz. Yusufeli merkezinin taşınması ile birlikte ortaya çıkacak kamu binalarında, kaymakamlığı, ilçe emniyeti, adliyesi, camileri, okulları, camileri, sosyal donatıları ile yeni Yusufeli inşasını hep birlikte yürütüyoruz. Şu ana kadar 800 konutu tamamladık. Hak sahiplerine teslim edecek aşamaya geldik. İnşallah 9 aya kadar da bütün konutları etaplar halinde bitirip vatandaşlarımızı haziran ayı itibarıyla yeni yerleşim alanına taşıyacak hep birlikte bir koordinasyon içinde gerçekleştireceğiz. Hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeyecek şekilde onların rızasını alarak gerek taşınma sürecinde gerekse yerleşim sürecinde her türlü desteği devletimiz tüm imkânlarıyla seferber olarak yurttaşlarımıza vermektedir. Biz de bu hassasiyet çerçevesinde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Eserimizin barajımızın şimdiden ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Bakan Karaismailoğlu: “56 kilometrelik tünel inşaatının dışında 21 adet de köprü imalatımız var”
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da Yusufeli Barajı'ndan etkilenen yollardan dolayı 69 kilometrelik bir yol inşa ettiklerini vurgulayarak “Bugün ülkemizin en önemli projelerinden bir tanesi olan Artvin Yusufeli barajı şantiyesindeyiz. Projeyi ülkemize kazandırmanın çabası içerisindeyiz. Yusufeli Barajı'ndan etkilenen yollardan dolayı 69 kilometrelik bir yol inşa ediyoruz. Bu 69 kilometrenin 56 kilometresi tünel olarak inşa ediliyor. Yakında elektromekanik işlere başlayacağız. Yaz itibariyle de tünellerdeki bütün işlerimiz bitmiş olacak. 56 kilometrelik tünel inşaatının dışında 21 adet te köprü imalatımız var. Orada da çalışmalar devam ediyor, sadece 4 tane özel tasarım köprüde de imalatlar devam ediyor. Bunu da 2021 yılı içerisinde bitirmeyi hedefliyoruz. Zaten yolların büyüklüğünden de projenin büyüklüğünü ve önemini anlayabiliyorsunuz. Sadece örnek vermek istiyorum; 2002 yılında Türkiye genelindeki bütün tünellerin uzunluğu 50 kilometre idi. Biz şu anda Yusufeli Barajı’nın etrafında 56 kilometrelik tünel inşa ediyoruz. Ulaşım yatırımları da bir an önce bitecek. Yıl içerisinde de barajı önemli bir seviyeye getirip su tutmaya başlayacağız. Çalışanlarımıza hepsine çok teşekkür ediyorum. Şimdiden hayırlı olsun” dedi.
Öte yandan, Yusufeli Barajı’ndaki incelemelerinin ardından Bakanlar, baraj sularına gömülecek Yusufeli ilçesinin yeni yerleşim yerinde incelemelerde bulundu.

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