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Artvin’de baharın habercisi çiçekler erken açtı Prof. Dr. Aydın Tüfekçioğlu: "Son 3 ayda Artvin’de yüzde 60‘ın altında bir yağış azalması söz konusu"

İHA

Artvin’de baharın habercisi çiçekler erken açtı Prof. Dr. Aydın Tüfekçioğlu: "Son 3 ayda Artvin’de yüzde 60‘ın altında bir yağış azalması söz konusu"

Türkiye'nin birçok yerinde soğuk ve karlı hava hüküm sürerken Artvin’de hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle baharın habercisi olarak bilinen siklamen çiçekleri, erik ve kayısı ağaçları çiçek açtı.
Son dönemde kar ve yağmur yağışları yaşansada 3 aydır ülke genelinde ciddi anlamda kuraklık yaşandığını ifade eden Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Toprak İlmi ve Ekoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aydın Tüfekçioğlu, Artvin’in de bu durumdan nasibini aldığını söyledi. Tüfekçioğlu, “Son 3 ayda Artvin’de yüzde 60‘ın altında bir yağış azalması söz konusu. Dolayısıyla yağışların az olması mevsimlerinde yumuşamasıyla birçok meyve ağacında baharın habercisi olan çiçeklerin açmaya başladı. Birçok meyve ağacı tomurcuk patlatmış durumda. Bazı yıllar bahar erken gelir bazı yıllar geç gelir. Tüm dünyaya ait verilere baktığımızda dünya genelinde 1 ile 1.5 derece sıcaklık artışı söz konusu Artvin’de bundan nasibini alıyor. Yani doğrudan iklim değişikliğine bağlamak doğru değil ama iklim değişikliğininde etkisi var" dedi.

“Kaçkar Dağları ve Karçal dağ silsilesi Artvin’e yağış alışını engelliyor”
"Artvin’in sahil kesiminin ciddi anlamda yüksek yağış alırken iç kesimleri kurak geçen bir ilimiz" diyen Tüfekçioğlu "İlin iç kesimleri Karadeniz’in almış olduğu yağışlar kadar yağış almıyor. Sahilde 2 bin 200 mm yağış varken iç kesimlerde bu miktar 300350 mm’ye düşüyor. Kaçkar Dağları ve Karçal dağ silsilesi Artvin’e yağış alışını engelliyor. Bu dağlar özellikle de denizlerden gelen yağışların iç kesime ulaşmasında engel teşkil ediyor” ifadelerini kullandı.

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