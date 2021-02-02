Artvin'de Korona virüs tedbirleri görüşüldü

Artvin'de Vali Yılmaz Doruk ve ilçe kaymakamlarının katılımı ile Korona virüs Tedbirleri Değerlendirme Toplantısı düzenlendi.
Hopa Kaymakamlığı'nda düzenlenen toplantıda, kentte Korona virüs salgınıyla ilgili mevcut durum, salgının seyri, Covid19 tedbirleri ve denetimler ele alındı. Vali Yılmaz Doruk, yeni tip Korona virüs salgınının bitmediğini vurgulayarak, tedbirlerle yaşamayı sürdürmek gerektiğini söyledi. Ülke genelinde olduğu gibi Artvin’de de vaka sayılarında gerileme yaşandığına işaret eden Doruk, pandemiyle mücadele kapsamında halk sağlığını korumak ve salgının yayılmasını kontrol altına almak için büyük çaba içerisinde çalışmalarını sürdüren başta sağlık çalışanları olmak üzere tüm kamu personeline teşekkür etti.
Doruk, hijyen, sosyal mesafe ve maske kullanımı gibi tedbirlere herkesin riayet etmesi gerektiğini belirterek ilçe kaymakamlarına bu süreçte gösterdikleri hassasiyetlerinden dolayı teşekkür etti, salgının kontrol altına alınması noktasında ilçelerde tedbirlerin üst seviyede tutulmasını istedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.