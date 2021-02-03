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Su şebekesini onarmak için girdiği çukur mezarı oldu Su şebekesini tamir etmek isteyen belediye çalışanı hayatını kaybetti

İHA

Su şebekesini onarmak için girdiği çukur mezarı oldu Su şebekesini tamir etmek isteyen belediye çalışanı hayatını kaybetti

Artvin’in Borçka ilçesi belediye çalışanı Mustafa Veziroğlu(52), içme suyu şebekesinde meydana gelen arızayı onarmak için girdiği çukurunda çalıştığı esnada, toprak ve beton molozlarının üzerine düşmesi sonucu hayatın kaybetti.
Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde Borçka Aydınlar mahallesinde içme suyu şebekesinde arıza meydana geldi. Arızayı gidermek için açılan çukura giren belediye çalışanı Mustafa Veziroğlu, çalıştığı esnada üzerine düşen toprak ve beton moloz yığının altında kaldı. İş arkadaşları tarafından çukurdan çıkartılan Mustafa Veziroğlu kaldırıldığı Borçka Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Evli ve bir çocuk babası olan Belediye çalışanı Mustafa Veziroğlu için, yarın belediye binası önünde düzenlenen törenin ardından toprağa verileceği öğrenildi.

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