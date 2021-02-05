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Artvin Atabarı Kayak Merkezi'nde kayak sezonu açıldı Sevgi evlerinde kalan çocuklar, kayak merkezinde gönüllerince eğlendi

İHA

Artvin Atabarı Kayak Merkezi'nde kayak sezonu açıldı Sevgi evlerinde kalan çocuklar, kayak merkezinde gönüllerince eğlendi

Artvin’de Atabarı Kayak Merkezi’nde geç de olsa kayak sezonu açıldı. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bünyesindeki sevgi evlerinde kalan çocuklar, kayak merkezine çıkarak doyasıya eğlendi.
Artvin şehir merkezine 17 kilometre uzaklıkta 2 bin rakımlı Mersivan bölgesinde bulunan Atabarı Kayak Merkezi'nde sezon açıldı. Kar yağışıyla birlikte beyaza bürünürken, pistte kar kalınlığı 50 cm'ye ulaştı. Yeni tip korona virüs (Kovid19) salgını tedbirleri nedeniyle yeterli kar olmasına rağmen bir süredir kapalı olan Atabarı Kayak Merkezi, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı sonra kayak severleri ağırlamaya başladı. Köknar ve çam ağaçları arasında kaliteli kar yapısıyla toplam uzunluğu bin 200 metreyi bulan 3 ayrı pistten oluşan Atabarı Kayak Merkezi, kayak severlere muhteşem manzara eşliğinde kayak yapma imkanı sundu.
Kayak tesislerinde gazetecilere açıklamalarda bulunan İl Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Demirkıran, salgın tedbirleri kapsamında kapalı olan bir kayak merkezinin 1 Şubat itibariyle kullanıma açıldığını söyledi. Tesis, hafta için hem vatandaşların hem de sporcuların kullanıma sunulduğunu kaydeden Demirkıran, "Haftanın 5 günü buraya getirip haftanın 5 günü eğitim vereceğiz. Çocuklarımızı yetiştirip uluslar arası arenada temsil etmeleri için bakanlığımızın ve valiliğimizin imkanları doğrultusunda sporcu yetiştireceğiz. Bakanlığımız bu tesisi yaparak Artvin halkının hizmetine sunmuş bizde bu tesisi sporcularla doldurarak sporcu yetiştireceğiz. Burada pandemi kuralları çerçevesinde vatandaşlarımıza da hizmet veriyor. Bu süreçte tesisimiz hafta için kullanıma açık olacak. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması bittikten sonra hafta sonları da hizmet vereceğiz” dedi.
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bünyesindeki sevgi evlerinde kalan çocuklara yönelik etkinlik kapsamında çocuklarla kayak tesislerine gelen İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar, kayak merkezinin açılmasıyla evlerde kalan çocukları sosyal aktivite amaçlı buraya getirdiklerini söyledi.
Acar, "Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk’un şöyle bir isteği vardı. 'Salgın bitsin, kışın kar yağdığında illere gidip öğrencilerimizle kızak kayacağız'. Maalesef okulları açamadık ama sayın bakanımız 81 ile kızaklar yaptırarak gönderdi. Okullarımız açık olmadığında bu biz Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı çocuklarımızla bu eşsiz doğadaki bu güzel pistte eğleniyoruz. Kızak kayıyoruz” diye konuştu.
Uzun süredir evlerde kalan çocuklar için kayak merkezinde bir etkinlik gerçekleştirdiklerini kaydeden Demirkıran, "Çocuklar hem eğlendi hem de uzun süre evlerde kalmışlardı bunun stresini attılar" dedi.

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