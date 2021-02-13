Artvinli kız kardeşler, baba mesleği balıkçı oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Artvinli kız kardeşler, baba mesleği balıkçı oldu

DHA

Artvinli kız kardeşler, baba mesleği balıkçı oldu


Arzu ERBAŞ-Doğancan İLEK/ARHAVİ (Artvin), (DHA)ARTVİN'in Arhavi ilçesinde Kübra (26) ve Melda Çelenk (25) kardeşler, 20 metrekarelik dükkanda baba mesleği balıkçılık yapıyor.
Arhavi ilçesinde 20 metrekare dükkan açan KübraMelda Çelenk kardeşler `erkek işi ´söylemlerine aldırmadan balık ayıklıyor, ekmek paralarını kazanıyor. 20 yıldır balıkçılık yapan babasının desteği ile bu işe atıldıklarını söyleyen Kübra Çelenk, "Babam bizi teşvik etti. Balıkları babam temin ediyor, biz de satışını yapıyoruz. 2 aydır çok güzel devam ediyoruz. İlk başta bizi görenler çok şaşırdı, daha sonra alışmaya başladılar. Buradan geçen bayanlar bizi alkışladılar, tebrik ettiler. Bu da bizi teşvik etti. Balığı da sevmezdim ama bu işe girdikten sonra hoşuma gitti. Evde bile balık kokusundan rahatsız olurdum şimdi artık alıştım, akşama kadar balık kokuları arasında balık temizliyorum. Biz kadınlar istersek her işin altından kalkarız, erkek işi kadın işi diye bir şey yok, ilk adımı atın gerisi gelir, yeter ki pes etmeyin. Her gün eve gururlu gidiyorum. Bu meslekte yer almak beni gururlandırıyor" dedi.
'EKMEK KAZANDIĞIN İŞİ YAPACAKSIN´
Müşterilerden çok güzel dönüşler aldıklarını söyleyen Melda Çelenk de, "2 aydır burayı işletiyoruz ve çok güzel tepkiler alıyoruz. Biz balık temizlemek, balık çeşitleri bunları hiç bilmiyorduk. Dükkanı açınca tüm detayları balıkçılık yapan babamızdan öğrendik. Şimdi her çeşit balığı tüketerek lezzetlerini öğrenmeye çalışıyorum. Müşterilere farklı tarifler anlatabilmek için pişirme yöntemlerini araştırıyorum. Ailenizden ne kadar destek alırsanız alın bir kadın kendi ayakları üzerinde durmalı. Bizde öyle yaptık, hiç pişman değiliz. İşini severek yapmalısın, biz de severek yapıyoruz" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Artvin / Arhavi Arzu ERBAŞ-Doğancan İLEK
2021-02-13 08:23:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Artvin Çoruh Üniversitesinde devir teslim töreni
YEREL HABERLER Artvin Çoruh Üniversitesinde devir teslim töreni
21 TIR dolusu içkiyle KDV ve ÖTV vurgununun ayrıntıları ortaya çıktı
YEREL HABERLER 21 TIR dolusu içkiyle KDV ve ÖTV vurgununun ...
Karadeniz’de yetişen kardelen çiçeğinin nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya
YEREL HABERLER Karadeniz’de yetişen kardelen çiçeğinin nesli tükenme ...