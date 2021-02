Artvinli kız kardeşler, baba mesleği balıkçı oldu

Arzu ERBAŞ-Doğancan İLEK/ARHAVİ (Artvin), (DHA)ARTVİN'in Arhavi ilçesinde Kübra (26) ve Melda Çelenk (25) kardeşler, 20 metrekarelik dükkanda baba mesleği balıkçılık yapıyor.

Arhavi ilçesinde 20 metrekare dükkan açan KübraMelda Çelenk kardeşler `erkek işi ´söylemlerine aldırmadan balık ayıklıyor, ekmek paralarını kazanıyor. 20 yıldır balıkçılık yapan babasının desteği ile bu işe atıldıklarını söyleyen Kübra Çelenk, "Babam bizi teşvik etti. Balıkları babam temin ediyor, biz de satışını yapıyoruz. 2 aydır çok güzel devam ediyoruz. İlk başta bizi görenler çok şaşırdı, daha sonra alışmaya başladılar. Buradan geçen bayanlar bizi alkışladılar, tebrik ettiler. Bu da bizi teşvik etti. Balığı da sevmezdim ama bu işe girdikten sonra hoşuma gitti. Evde bile balık kokusundan rahatsız olurdum şimdi artık alıştım, akşama kadar balık kokuları arasında balık temizliyorum. Biz kadınlar istersek her işin altından kalkarız, erkek işi kadın işi diye bir şey yok, ilk adımı atın gerisi gelir, yeter ki pes etmeyin. Her gün eve gururlu gidiyorum. Bu meslekte yer almak beni gururlandırıyor" dedi.

'EKMEK KAZANDIĞIN İŞİ YAPACAKSIN´

Müşterilerden çok güzel dönüşler aldıklarını söyleyen Melda Çelenk de, "2 aydır burayı işletiyoruz ve çok güzel tepkiler alıyoruz. Biz balık temizlemek, balık çeşitleri bunları hiç bilmiyorduk. Dükkanı açınca tüm detayları balıkçılık yapan babamızdan öğrendik. Şimdi her çeşit balığı tüketerek lezzetlerini öğrenmeye çalışıyorum. Müşterilere farklı tarifler anlatabilmek için pişirme yöntemlerini araştırıyorum. Ailenizden ne kadar destek alırsanız alın bir kadın kendi ayakları üzerinde durmalı. Bizde öyle yaptık, hiç pişman değiliz. İşini severek yapmalısın, biz de severek yapıyoruz" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Artvin / Arhavi Arzu ERBAŞ-Doğancan İLEK

