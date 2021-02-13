Kadir Topbaş'ın memleketinde hüzün

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Nusret DURUR/YUSUFELİ (Artvin), (DHA)- İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) eski Başkanı Kadir Topbaş´ın vefatı, memleketi Artvin´in Yusufeli ilçesi Altıparmak köyünde üzüntüye yol açtı.

Artvin´in Yusufeli ilçesi Altıparmak köyünden olan İBB eski Başkanı Kadir Topbaş´ın ölümü hemşehrilerini üzdü. Topbaş´ın evinin de yer aldığı Altıparmak Köyü Muhtarı Yaşar Uğurhan Tekin, vefat haberini üzüntü ile öğrendiklerini belirterek, "Köyümüzün büyüğü Kadir Topbaş´ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesi, sevenleri ve köyümüzün başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Çok üzüntülüyüz" dedi. DHA-Genel Türkiye-Artvin / Yusufeli Nusret DURUR

2021-02-13 18:44:34



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