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Turistlerin kayak için yeni gözdesi Yusufeli oldu

DHA

Turistlerin kayak için yeni gözdesi Yusufeli oldu


Nusret DURUR/YUSUFELİ, (Artvin), (DHA) ARTVİN´in Yusufeli ilçesine bağlı Yaylalar ve Olgunlar mevkii, kayak yapmak isteyenlerin yeni gözde mekanlarından biri oldu. Kaçkar Dağı´nın eteklerinde tur kayağı yapan turistler, hem tertemiz havanın ve hem karın tadını çıkarıyor.
Yusufeli ilçesinin en yüksek köylerinden biri olan ve ilçe merkezine 62 kilometre uzaklıkta bulunan Yaylalar ve Olgunlar mevkii, yoğun kar yağışıyla birlikte beyaza büründü. Kaçkar Dağı´nın eteklerinde yer alan bölgede, kar yağışıyla birlikte seyirlik manzara oluştu. Karın tadını çıkarmak ve kayak yapmak için bölgeye gelenler deniz seviyesinden 2500 metre yükseklikteki bölgeye hayran kaldı. Ukrayna, Almanya ve İsviçre´den gelen turistler, "Burası sanki dünyada kaybolmuş, hiç ayak basılmamış bir yer gibi" dedi.
`YILLIK 5 BİN CİVARINDA MİSAFİR AĞIRLIYORUZ´
Bölgede pansiyon işleten İsmail Bayram, "Yaz ve kış aylarında bölgemize turistler geliyor. Kış aylarında tur kayağı yapıyorlar ve burada kayan turistler, Kaçkar´ın karının çok kaliteli olduğunu ifade ediyor. Bugün Ukrayna´dan misafirlerimiz geldi. Trabzon Zigana´da kar olmadığını, Erzurum´da az olduğunu, o nedenle buraya kadar geldiklerini söylediler. Yine İsviçre´den gelen misafirlerimiz var, onlar da dağda tur kayağı yapıyor. Bölgeye gelen yabancı turistler, `burası sanki dünyada kaybolmuş, hiç ayak basılmamış bir yer gibi´ diyor, çok beğeniyorlar. Gelen turist sayısı da değişiyor ama yıllık 5 bin civarında misafir ağırlıyoruz" dedi.
`HERKES BURAYI GÖRMELİ´
Kayak yapmaya gelen İbrahim Alkan, "2500 rakımlı Olgunlar Mahallesi´ndeyiz, gerçekten çok güzel bir yer. Hafta içi ve hafta sonu fırsat buldukça buraya geliyoruz, zamanımızı değerlendiriyoruz. Kayak yapıyoruz, manzaranın tadını çıkarıyoruz. Herkesi buraya davet ediyorum, bu güzellikleri görmelerini tavsiye ediyorum" diye konuştu.
DHA-Genel Türkiye-Artvin / Yusufeli Nusret DURUR
2021-02-14 10:07:06

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