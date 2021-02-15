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Korona yasaklarında Artvin dönerine yoğun ilgi Korona yasaklarında en çok Artvin döneri siparişi verildi

İHA

Korona yasaklarında Artvin dönerine yoğun ilgi Korona yasaklarında en çok Artvin döneri siparişi verildi

Artvin’de korona tedbirleri kapsamında paket servis uygulaması yapan lokantalardan en çok döner siparişi verildi.
Korona virüsü tedbirleri kapsamında kafe, restoran ve lokantalar kapatılırken, sadece paket servis yapılmasına izin verildi. Bu süre boyunca Artvinli esnaflarda işletmelerini kapalı tutarken, kimi esnaf ise paket servis uygulamasına geçti. İl merkezinde bulunan 14 döner salonu tedbirler kapsamında müşteri almazken, paket servis yaparak işletmelerini açık tuttular. Döner salonlarında pandemi öncesi günlük 40 ile 70 kilogram döner tüketilirken, tedbirler kapsamında sadece paket servis için bu sayı 20 ile 40 kilo arasında değişiyor. Artvin’de pandemi süresince günlük ortalama 400 kilo kırmızı etle kullanımıyla en çok döner siparişi verilmiş oldu.

“Artvinli dönerden vazgeçmez”
Döner salonu çalışanı Eray Gürdal yaptığı açıklamada “İşletmemizde paket servislere ben çıkıyorum. Özellikle öğlen aralarında kurum çalışanları oldukça çok sipariş geliyor. Artvin’de insanlar döneri seviyor. Burada oturup yiyemese de sipariş veriyorlar. Ama dönersiz ala yapamıyorlar” dedi.
27 yıl yıllık döner ustası Kenan Karaman ise "Pandemiden önce 7080 kilo arasında döner yapıyorduk. Bu 40 kilograma kadar düştü. Lokantaların kapalı olması bizi oldukça etkiledi. Fakat yine de sipariş yetiştirmekte zorlandığımız zamanlar oldu. Özelikle öğlen aralarında. En çok döner siparişi verilmesinin sebebi ise, Artvinlinin döneri sevmesi. Burada kahvaltıda bile döner tüketilir. İnşallah bu salgın son bulur ve müşterilerimizi eskiden olduğu gibi yine masalarımızda o meşhur dönerimizi ikram ederiz” ifadelerini kullandı.

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