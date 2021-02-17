Artvin’de eğitime kar engeli

Artvin’de etkili olan kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime bir gün süreyle ara verildi.
Artvin’de dün gece etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verildi. Artvin Valiliğince alınan karar gereği, il genelinde yüz yüze eğitime açık olan örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, yoğun kar yağışı nedeniyle 17 Şubat Çarşamba günü eğitime 1 gün süre ile ara verildiği ifade edildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.