Tamirhanede beslediği 900 kiloluk boğasını 8 yıldır bir an olsun yanından ayırmıyor Tırpan isimli boğanın en büyük eğlencesi ise sahibini tamirhanede çalışırken izlemek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tamirhanede beslediği 900 kiloluk boğasını 8 yıldır bir an olsun yanından ayırmıyor Tırpan isimli boğanın en büyük eğlencesi ise sahibini tamirhanede çalışırken izlemek

İHA

Tamirhanede beslediği 900 kiloluk boğasını 8 yıldır bir an olsun yanından ayırmıyor Tırpan isimli boğanın en büyük eğlencesi ise sahibini tamirhanede çalışırken izlemek

Artvin’de iş makinesi tamiri yapan sanayi sitesi esnaflarından Köksal Avcı tamirhanede beslediği 900 kiloluk 8 yaşındaki ‘Tırpan’ isimli boğasını bir an olsun yanından ayırmıyor. Araçlarını tamirhaneye getirenlerin şaşkın bakışları altında tamirhanede gezinen Tırpan’ın en büyük eğlencesi ise sahibini tamirhanede çalışırken izlemek.
Artvin merkez ve ilçelerinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen boğa güreşleri, bölge de büyük bir sektör oluşturuyor. Baş, başaltı, büyükorta, küçükorta, ayak ve deste olmak üzere 6 kategoride gerçekleştirilen boğa güreşleri bölgede yoğun ilgi görüyor. Boğa yetiştiricileri, kentin 1200 rakımlı Kafkasör Yaylası başta olmak üzere, 200 yıldır yaşatılan boğa güreşleri için besledikleri 400 ile 900 kilogram ağırlığında olan boğalara büyük özenle bakıyor. Ot, saman, pekmez, kuru üzüm, arpa ve yumurta ile beslenen boğalar, antrenman yaptırılarak güreşlere hazırlanıyor.

Tamirhanenin yanına konteynırdan ahır yaptı
Artvin Sanayi Sitesi esnaflarından iş makinesi ustası ve aynı zamanda boğa yetiştiricisi Köksal Avcı (42), 8 yıldır baktığı ‘Tırpan’ isimli boğasını bir an olsun yanından ayırmıyor. ‘Tırpan’ için tamirhanesinin yanına konteynırdan ahır yapan Avcı, boş zamanlarında boğasıyla vakit geçirerek güreşlere hazırlıyor.
Tamirhane ortamına alışkın olan boğa, gün içinde ahırından çıkartıldığı zaman çalışan ve ustalarla zaman geçiriyor. Tamirhanenin maskotu alan 900 kiloluk boğanın en büyük eğlencesi, sahibini çalışırken izlemek.

"İş yerinde hem işimle hem boğamla ilgileniyorum"
"Boğacılık bizim için bir tutku hastalık, atadan gelme bir gelenek" diyen Köksal Avcı, “Benimde işlerim yoğun olduğundan boğamı devamlı göremiyordum. Birlikte olmak için tamirhaneye bir ahır yaptım, sabah sekiz, akşam sekiz sürekli birlikteyiz. Boğamdan vazgeçemiyorum, iş yerinde olduğu için hem işimle ilgileniyorum hem de boğamla. Sekiz yıldır birlikteyiz. Çocuk gibi baktığım için boğada beni sahipleniyor. 'Bu benim sahibimdir' diyor. Dediklerimi yapıyor. 'Gel" diyorum geliyor, 'git' diyorum gidiyor. Benim bir evladım gibi oldu. Tamirhanede boğa görenler ilk şaşırıyor sonra ‘Tırpan’a büyük ilgi gösteriyorlar" diye konuştu.

“Artvin’de her an her yerde boğa görmeniz mümkün”
Aracını tamirhaneye getiren Fevzi Altuntaş, boğayı tamirhanede görmenin kendilerini normal geldiğini belirterek “Artvin’de boğacılık gençlerde hastalık haline gelmiş durumda. İş yerinde, bağda, dağda nerede olursa olsun kendi emekleriyle uğraşıyorlar. Parayla boğacılık yapılmaz, özveri isteyen bir iş. Artvin’de her an her yerde boğa görmeniz mümkün. Sanayide, mahallede, caddelerde görebilirsiniz, bize normal geliyor ama dışardan gelen birine ilginç gelebilir” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Artvin’de eğitime kar engeli
YEREL HABERLER Artvin’de eğitime kar engeli
Şehitlerin anısına ilçenin en yüksek tepesine çıkıp Türk bayrağı astılar
YEREL HABERLER Şehitlerin anısına ilçenin en yüksek tepesine çıkıp ...
Artvin Belediyesi pandemi süresince kapalı olan iş yerlerinden kira almayacak
YEREL HABERLER Artvin Belediyesi pandemi süresince kapalı olan iş ...