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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çardak görünümlü mezar

DHA

Çardak görünümlü mezar


Nusret DURUR/ŞAVŞAT, (Artvin), (DHA)ARTVİN´in Şavşat ilçesinde marangozluk yapan Tayfun Ocak, yıllar önce vefat eden kendisi gibi marangoz olan babası Nazım Ocak için ahşaptan çatılı mezarlık yaptı. Mezar uzaktan çardağa benzerken, Tayfun Ocak, "Benim de çocuklarıma vasiyetimdir, ben öldüğüm zaman mezarımın ahşaptan olmasını istiyorum" dedi.
Şavşat ilçesine bağlı Veli köyünde yaşayan marangoz Tayfun Ocak, 1994 yılında hayatını kaybeden babası Nazım Ocak için ahşaptan mezarlık yapmaya karar verdi. Mermerden yapılan mezarlıklardan farklı olan ahşap mezarlığa çatı da yapıldı. Uzaktan bakılınca çardağı anımsatan mezarlık, görenlerin de dikkatini çekiyor. Ocak, kendisi gibi marangoz olan babası için böyle bir hatıra bırakmak istediklerini ifade etti.
`MEZARININ ÜZERİNDE ÇATI VAR´
Marangozluk mesleğiyle ilgili tüm incelikleri babası Nazım Ocak´ta öğrendiğini anlatan Tayfun Ocak, "Babam bu işi çok severek yapardı. Hayatını kaybedince kendisine bir mezar yaptık ve üzerini de kapattık. Aslında herhangi bir vasiyeti yoktu, ahşaptan bir mezarlık yapmaya karar verdik. Yeni bir şey tasarladık ve yaptık. Mezarının üzerinde çatı var, çatının olmasında herhangi bir sıkıntı yok, mezarların üzerinde çatı olabilir. Babam usta bir marangozdu, Şavşat evlerinin çoğunu babam yapmıştır, onun anısına marangoz anısı olarak ahşaptan bir mezarlık yaptık. Benim de çocuklarıma vasiyetimdir, ben öldüğüm zaman mezarımın ahşaptan olmasını istiyorum" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Artvin / Şavşat Nusret DURUR
2021-02-19 08:37:25

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