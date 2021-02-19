Taşocağında hayatını kaybeden operatör için çalışma başlatıldı

13 şehidin katili işte o alçak!

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Artvin’de taşocağında iş makinesinin devrilmesi sonucu hayatını kaybeden operatör Hakan Altekin’in (44), bulunduğu yerden çıkartmak için AFAD ekipleri çalışma başlattı.

Artvin’in Arhavi ilçesi Ortancalar köyü, Çifte köprü mevkide bir taş ocağında göçük meydana geldi. Göçük sırasında çalışma yapan iş makinesi devrilmesi sonucunda operatör hayatını kaybetti. Operatörünün bulunduğu yerden çıkartılmak için AFAD ekiplerince çalışma başlatıldı.

Hayatını kaybeden iş makinesi operatörü Hakan Altekin (44), Rize Ardeşen Işıklı Ortalan köyü nüfusuna kayıtlı, 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

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