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Pandemiyi fırsata çeviren otelci, ahşaba hayat veriyor

DHA

Pandemiyi fırsata çeviren otelci, ahşaba hayat veriyor


Nusret DURUR/ŞAVŞAT (Artvin), (DHA) ARTVİN´in Şavşat ilçesinde otel işletmecisi Gündüz Atabey, pandemide ahşap sanatına yönelerek bini aşkın değişik süs eşyası üretti.
İlçe merkezinde otel işletmeciliği yapan Gündüz Atabey, pandemiden dolayı işleri azalınca daha önce ilgisi olan ahşap oymacılığına yöneldi. Ormanlarda, bahçelerde ağaç toplayan, atölyelerden de bazı malzemeler satın alan Atabey, eğitim almamasına rağmen, bu ürünleri özeverili çalışmasıyla elleriyle şekillendirmeye başladı. Ağaç parçalarından fotoğraf çerçeveleri, ahşaptan aynalar, hayvan bibloları, değişik süs eşyaları yapan Atabey, fırsata dönüştürmeyi başardığı pandemide, bin 24 değişik esere imzasını attı. Birbirinden farklı el emeği eşyalar yapıp, doğadan topladığı ağaç parçalarına hayat veren Atabey, eserlerini sergilemeyi ardından da satışa sunmayı planlıyor.
`BU DÖNEMİ FIRSATA ÇEVİRDİM´
Pandemiden dolayı işlerinin azaldığını belirten Gündüz Atabey, "Bu süreçte boş durmak istemedim. Eskiden beri ahşap merakım vardı ama bugüne kadar hiç ön plana çıkarmamıştım. Bu dönemi de fırsat bildim, dağda, bahçede, ormanda bulduğum atık ağaç parçalarını, atölyelerde satılan bazı malzemeleri aldım ve şekiller verdim. Fotoğraf çerçeveleri, ahşaptan aynalar, hayvan bibloları, değişik süs eşyaları yapıyorum" dedi.
DHA-Genel Türkiye-Artvin / Şavşat Nusret DURUR
2021-02-22 09:09:34

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