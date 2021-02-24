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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tonluk boğalarla bebek gibi ilgileniyorlar

İHA

Tonluk boğalarla bebek gibi ilgileniyorlar

Artvin’in en büyük festivali ve en önemli turizm kaynağı olan boğa güreşlerine hazırlanan boğa sahipleri, boğaları ile adeta bebek gibi ilgileniyor.
Artvin merkez ve ilçelerinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen boğa güreşleri, baş, başaltı, büyük orta, küçük orta, ayak ve deste olmak üzere 6 kategoride gerçekleştiriliyor. Güreşlerde boğaların başarılı olabilmesi için aylar öncesinden boğaları yumurta, kuru üzüm gibi özel yemlerle beslemeye başlayan boğa sahipleri, aynı zamanda günde 5 kilometre koşu yapan boğalara spor yaparken ayakları incinmesin diye de nallama işlemi yaptırıyor. İlk kez nal çakılacak hayvanların ayakları temizlendikten sonra nal çakma işlemi gerçekleştiriliyor. Daha önce nal çakılmış hayvanlarda ise eski nal sebebiyle uzayan veya çürüyen tırnak kesildikten sonra hayvanın ayağı güzelce temizleniyor. Temizleme işlemi suntıraç ismi verilen malzeme ile kazınarak gerçekleştiriliyor. Kazıtılan ayağa en uygun nal seçildikten sonra nallama işlemi başlıyor. Özel nal çivileri ile ayağa çakılan nallardan artan çiviler ise itina ile kesiliyor. Böylelikle arkadan çıkan çivi hayvana zarar vermemiş oluyor. Çakma işlemi bittikten sonra naldan arta kalan tırnaklar zımpara yardımı ile naldan dışarıya taşmayacak şekilde zımparalanıyor ve boğa spora ve güreşlere hazır hale geliyor.
Nallanırken boğasını severek sakinleştirmeye çalışan Burak Yazıcı, ”Boğacılık Artvin’in kültürü, doğup büyüdüğümüzden beri bu aşkı yaşıyoruz. Boğalar güreşlerden önce yaptığı sporlarda rahat edebilmesi için ayaklarına nal çakılması gerekiyor. Boğanın spor yaparken kötü zeminlerde rahat etmesi, canının acımaması ve ayaklarına zarar gelmemesi için nal çaktırıyoruz. Boğa güreşi sporu hayvanlara zorla yaptırılan bir şey değil, hayvanların doğasında olan ve barışmaları için yapılan spordur. Covid19 önlemleri kapsamında festivallerin yapılmaması doğru olabilir ama boğalarımızın arenalardan uzak kalması ve bizim bu kültürü ilerletemememiz sorun teşkil ediyor. Bundan dolayı güreşlerin yapılmasını isteriz” diye konuştu.
Aydın’dan boğalara nal çakmak için Artvin’e gelen ve 30 yıldır nalbantlığı büyük bir keyifle yaptığını dile getiren Turgut Aydın, “Artvin’de talep olduğundan boğalara nal çakmak için Aydın’dan geldik. Boğaların daha rahat spor yapabilmesi için boğalara tırnak bakımı ve nal çakımı işlemleri gerçekleştiriyoruz. Artvin arazisi taşlı olduğu için hayvanın kilo alması, rahat yürümesi ve sağlığı için nal çakılıyor. Bu işlemler çift süren boğalar için de yapılıyor ama genellikle güreşecek boğalar için yapılıyor. Güreş esnasında nallar boğanın çimlere tutunmasında da fayda sağlıyor. Pandemide boğa camiasında büyük sıkıntılar var. Aydın, Muğla, Denizli ve Artvin bölgesinde insanalar boğalarını kestirmeye başladı. Önümüzde ki dönemlerde boğa güreşleri olmazsa daha fazla boğa kesilecektir. Festivallerin yapılmasını istiyoruz. Seyircisiz olmasında razıyız, yeter ki boğalarımız güreşsin tek dileğimiz budur” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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