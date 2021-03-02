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Köpeklerin saldırısı sonucu dereye düşen karacaya buz gibi sudan çıkartarak kalp masajı yaptılar Hiç düşünmeden buz gibi suya giren Milli Parklar görevlileri yaralı karacayı kurtarmak için dakikalarca kalp masajı yaptılar

İHA

Köpeklerin saldırısı sonucu dereye düşen karacaya buz gibi sudan çıkartarak kalp masajı yaptılar Hiç düşünmeden buz gibi suya giren Milli Parklar görevlileri yaralı karacayı kurtarmak için dakikalarca kalp masajı yaptılar

Artvin’de köpeklerinin kovaladığı yaralı karaca dereye düştü, Milli Parklar görevlileri buz gibi suya girerek, boğulmaktan olan karacayı kurtardı. Sudan çıkartıları karacaya dakikalarca kalp masajı yapan ekiler, her şeye rağmen hayata döndürmeyi başaramadı.
Artvin’in Borçka ilçesi Düzköy köyünde köpeklerin saldırması sonucu yaralanan ve kurtulmak için dereye atlayan karacayı, gören vatandaşlar Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.
Olay yerine giden ekipler buz gibi sularda titreyerek yardım bekleyen karacayı görünce bir an bile düşünmeden elbiseleriyle birlikte soğuk sulara girdi. İki Milli Park görevlisi tarafından sudan çıkartılan karacaya ilk müdahale su kenarında yapıldı. Milli Parklar görevlileri, ölmek üzere olan karacayı hayata döndürebilmek için dakikalarca kalp masajı yaptı. Meraklı bakışlar altında büyük çaba harcayan ekipler, her şeye rağmen karacayı hayata döndürmeyi başaramadı. O anlar ise bir vatandaşın kamerasına yansıdı.
Öte yandan yine Borçka ilçesinde Çoruh Nehri'ne geçtiğimiz yıl Aralık ayında düşen kir karacayı boğulmaktan kurtarmak için Borçka Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü çalışanı Memduh Kurtuluş karacanın suda sürüklendiğini görünce soğuk havaya aldırış etmeden nehre girerek hayvanı sudan çıkarmış ancak karaca veteriner hekimlerim müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

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