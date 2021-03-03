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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yeni Yusufeli’nin içme suyu problemi çözüldü

İHA

Yeni Yusufeli’nin içme suyu problemi çözüldü

Artvin’in Yusufeli ilçesinde yapımı süren baraj inşaatı nedeniyle suları altında kalacak ilçe merkezinin taşınacağı yeni yerleşim alanındaki çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Yeni ilçenin son olarak içme suyu problemi de çözüldü.
Artvin'in Yusufeli ilçesinde tamamlandığında temelden 275 metre yüksekliğiyle Türkiye'nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek kemer barajı olacak Yusufeli Barajı suları altında kalacak ilçe merkezinin taşınacağı yeni yerleşim yeri çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
DSİ tarafından geliştirilen yeni Yusufeli ilçesi içme suyu Projesi ile yeni ilçe merkezinin içme, kullanma ve sanayi suyu problemi çözdü. Yeni Yusufeli İlçesi İçme suyu İsale Hattı İkmali işi kapsamında çalışmaların devam ettiğini ifade eden DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, “Proje kapsamında Tekkale Deresinin 1.365 metre kotundan alınacak 42,17 lt/sn debisindeki su, 9.500 metre kara 250 mm çelik boru ile isale hattı, 4.500 metre kare 60 şebeke hattı, 1 adet regülatör, 1 adet 2.000 m su deposu, 5 adet tahliye, 10 adet vantuz, 7.500 metre isale hattı servis yolu ve sanat yapıları yapılarak yeni ilçe merkezine getirilecek ve ilçe merkezi ile Tekkale Köyü yeni yerleşim yerinin içme, kullanma ve sanayi suyu ihtiyacı karşılanacaktır. Bugüne kadar isale hattı güzergahında kazı çalışmaları devam etmekte olup; işin fiziksel gerçekleşmesi yüzde 20 seviyesindedir” ifadelerini kullandı.

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