Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde yaban hayvanları için doğaya yem bıraktılar

Artvin'in Borçka ilçesi Avcılar ve Atıcılar Derneği tarafından organize edilen 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü etkinliğinde yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Dünya Hayvanlar Koruma gününe farkındalık sağlamak için Erzurum'un Olur ilçesi Akdağ Devlet Avlığına giden Borçka Avcılar ve Atıcılar Derneği Başkanı Osman Zeytin ve dernek üyeleri tarafından yaban hayvanlarının doğal yaşam alanına yem bırakıldı.

Geçirdiği talihsiz kaza sonucu tekerlekli sandalyeye mahkum olan Dernek Başkanı Osman Zeytin, yaptığı konuşmada ”Dünya Hayvanları Koruma günü kapsamında dünyayı birlikte yaşadığımız diğer canlılarla paylaşıyoruz. Ormanlar, dağlar, dereler hepimizin yaşam kaynağı ve hepimizin yaşamı birbirine bağlı, ben engelli halimle engelli bisikletimle buraya tüfek yerine hayvanları yemlemeye geldim, bundan 6 ay önce bende hızlı avcıydım ama talihsiz kaza sonucu bu duruma düştüm ve avcılık günlerim aklıma gelince çok üzülüyorum. Hayvanların yaşam alanlarına yem bırakmak istedik" diyerek gözyaşı döktü.

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