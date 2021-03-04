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Artvin'de tünel isteyen şoförlerden ilginç yöntem

DHA

Artvin'de tünel isteyen şoförlerden ilginç yöntem


Nurbay USTA/ŞAVŞAT, (Artvin), (DHA)- ARTVİN´in Şavşat ilçesinde minibüs şoförleri, Ardahan-Artvin karayolu üzerinde yapılması planlanan tünelin bir an evvel hayata geçmesi için kardan tünel yaptı ve üzerine de 'Sahara tüneli' yazdı. 
İlçedeki 2 bin 670 rakımlı Sahara Dağı'nda özellikle kış aylarında ulaşım güçlükle sağlanıyor. Sürücüler daha güvenli seyahat için bölgeye tünel istiyor. Minibüs şoförleri, 4 metreyi bulan kardan tünel yaparak üzerine `Sahara Tüneli´ yazdı, tünel isteklerini dile getirdi. 
`TÜNELİN YAPIMI İÇİN DESTEK BEKLİYORUZ´
Şavşat Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Bilgehan Koşar, "Burası kazaların çok sık olduğu, çığ tehlikesinin olduğu bir nokta. O nedenle Sahara Tüneli´ni kardan temsili olarak yapıp, dikkat çekmek istedik. Bu temsili tüneli görenler, durarak hatıra fotoğrafı çekiyor, sosyal medyada da bu paylaşımlar büyük ilgi gördü. Yetkililerimizden, Sahara Tüneli´nin yapımı için destek bekliyoruz. Proje çalışmalarının olduğunu biliyoruz. Bu çalışmaların hızlandırılmasını istiyoruz. Tünelin yapılması bizleri ve bu güzergahı kullanan herkesi büyük bir sıkıntıdan kurtaracak. Bu bölgede çok ölümlü, yaralanmalı ve maddi hasarlı kazalar oluyor. Yüklü araçlar 10-15 kilometrelik yolu 1 saate geçebiliyor" dedi.
`ÇOK SIKINTI YAŞIYORUZ´
Şoför esnafından Şahin Tekin de, "Oda başkanımız ile bu fikri gerçekleştirdik. Bu yolda çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Biz de dikkat çekmek için kardan ve boyalarla bu tüneli yaptık. Amacımız ses getirmekti. Bunda da başarılı olduk. Bu tünelin yapımını istiyoruz" diye konuştu.
`GÜZEL DÜŞÜNÜLMÜŞ´
Ardahan´dan Şavşat´a yolculuk yapan Tolga Köksoy ise, "Şavşatlı şoförler güzel düşünmüşler. Bu bölgede özellikle kış aylarında çok sıkıntı yaşanıyor. Dikkat çekici bir şey olmuş, biz de durup fotoğraf çektik" şeklinde konuştu.DHA-Genel Türkiye-Artvin / Şavşat Nurbay USTA
2021-03-04 12:17:57

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