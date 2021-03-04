Sarp Sınır Kapısı´nda 498 kutu kaçak ilaç ele geçirildi

Altın fiyatları ne kadar oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Selman KUTLU/ARTVİN, (DHA)ARTVİN'deki Sarp Sınır Kapısı'nda, yurda yasa dışı yollardan sokulmaya çalışılan piyasa değeri 95 bin liralık 498 kutu kaçak ilaç ele geçirildi.

Artvin Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Sarp Sınır Kapısı'nda gümrük sahasına gelen M.A.´nin kullandığı TIR´da arama yaptı. Şüphe üzerine X-ray cihazına yönlendirilen TIR´da yapılan detaylı aramada farklı markalara ait toplam 498 kutu ilaç ele geçirildi. Kaçak ilaçlara el konulurken, M.A. hakkında ise suç duyurusunda bulunuldu. Öte yandan ele geçirilen ilaçların gümrüklenmiş değerinin yaklaşık 95 bin lira olduğu öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Artvin Selman KUTLU

2021-03-04 12:34:15



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.