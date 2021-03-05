Nakış gibi işlediği ahşabı sanat eserine dönüştürüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nakış gibi işlediği ahşabı sanat eserine dönüştürüyor

DHA

Nakış gibi işlediği ahşabı sanat eserine dönüştürüyor


Hakan AYDIN/ARHAVİ, (Artvin), (DHA)ARTVİN´in Arhavi ilçesinde ahşap oyma sanatıyla ilgilenen Mecit Çeliktaş (38), geleneksel yöntemlerle şekil verdiği ahşaptan, kapı ve dekoratif eşya üretiyor. Makine kullanmadan tamamen el emeğiyle çalışan Çeliktaş, motiflerle süsleyip, nakış gibi işlediği ahşap kapıları, sanat eserine dönüştürüyor. Eserleri ilgi gören Çeliktaş, özel siparişle Türkiye´nin her yerine ahşap kapı gönderiyor.
Arhavi ilçesinde yaşayan Mecit Çeliktaş, 5 yıldır butik atölyesinde ahşap oyma sanatıyla yakından ilgileniyor. Ahşapları tıpkı bir nakış gibi işleyen Çeliktaş, günlerce, hatta yıllarca bir eserin üzerinde işçilik yapıyor. Ahşaptan kapı, dekoratif eşyaların yanı sıra oyuncaklar da yapan Çeliktaş, hiçbir makine yardımı almadan, tamamen el işçiliği ile ahşaba şekil veriyor. Özellikle ahşaptan yaptığı kapılar büyük ilgi gören Çeliktaş, sipariş üzerine Türkiye´nin her yerine yaptığı kapıları gönderiyor. Atölyeden arta kalan zamanlarında müzikle de uğraşan Çeliktaş, saz, bağlama, kaval, gayda ve tulum gibi birçok enstrümanı da çalıyor, yenisini üretip, tamiratını da gerçekleştiriyor. Çeliktaş, uyku haricinde neredeyse tüm zamanı sanatsal faaliyetlere geçiriyor.
`KENDİ EMEKLERİMLE BU SANATI ÖĞRENDİM´
5 yıldır ahşap oyma sanatıyla ilgilendiğini anlatan Mecit Çeliktaş, "Bu sanatla ilgili çok araştırma yaptım. Öğrenme aşamaları, araştırma ve uygulama aşamaları oldu. Tamamen kendi emeklerimle bu sanatı öğrendim ve geliştirdim. Aslında bu sanat bizim bölgemizle de özdeşleşmiş durumda. Bugün Gürcistan´dan Trabzon´a kadar bu bölgede belli bir oyma tarzı var. Ben de bu motifleri çalıştım, kendi özgün yorumlarımı kattım. Bu alanda bir tarzım oluştu ve şu anda yeni bir motif çizsem bile onu eskisi ile çok fazla ayırt edemezsiniz. Sanatımı o derecede ilerletmiş bulunuyorum. Gençlerimize bu sanatı öğretip, bizden sonraki kuşaklara bu mirası aktarmayı çok isterim. Ancak bu işin ekonomisini oluşturma noktasında ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Bu iş artık benim hobi olarak yaptığım bir iş değil, ben paramı bu işten kazanıyorum. 5 yılda iyi bir noktaya geldim, kendime olan güvenim arttı. Yaptığım çalışmaları görenler de çok beğeniyor" dedi.
`HER YAPTIĞIM İŞE BİR İSİM KOYUYORUM´
Özel sipariş olarak çift kanatlı bir kapı oyma çalışması yaptığını belirten Çeliktaş, "Öncelikle çizim yapıyorum ve daha sonra oymaya başlıyorum. Her yaptığım işime de bir isim koyuyorum. Örneğin, şu an üzerinde çalışmış olduğum kapının ismi yuvadır. Yapmış olduğum eserlerimle aramda bir gönül bağı oluşuyor ve ben bu ürünleri sahibine teslim ederken, çok sevdiğim birisinden ayrılıyormuş hissine kapılıyorum. Ancak sonradan onu takıldığı yerde görmek ve o yerde uzun yıllar duracağını bilmek beni mutlu ediyor. Umarım yapmış olduğum bütün bu çalışmalar, nesiller boyu bir yerlerde durur ve gelecek kuşaklar da bu eserleri görür. Benim herhangi bir çalışma saatim yok, çok ağır işleyen bir iş olduğu için sabah erkenden başlıyorum. Yorulduğum zaman da bırakıyorum. Çünkü ürünü oyarak yaptığımız için kendimizi zorlarsak hata yaparız ve bütün işi mahvederiz. O anda insanın kafasını rahatlatması gerekiyor, bir noktada yoğunlaşıp uzun süre çalıştıktan sonra iskarpelayı bırakıp dinlenmek gerekiyor. Ayrıca enstrümanlar yapıyorum, enstrümanları tamir ediyorum, ahşaptan mekanik oyuncaklar da yapıyorum" diye konuştu.DHA-Kültür Sanat Türkiye-Artvin / Arhavi Hakan AYDIN
2021-03-05 08:40:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sarp Sınır Kapısında 95 bin lira değerinde kaçak ilaç ele geçirildi
YEREL HABERLER Sarp Sınır Kapısında 95 bin lira değerinde kaçak ilaç ...
Sarp Sınır Kapısı´nda 498 kutu kaçak ilaç ele geçirildi
YEREL HABERLER Sarp Sınır Kapısı´nda 498 kutu kaçak ilaç ele ...
Artvin'de tünel isteyen şoförlerden ilginç yöntem
YEREL HABERLER Artvin'de tünel isteyen şoförlerden ilginç yöntem
Macera tutkunu genç bisikletiyle kayak pistinde hız denemesi yaptı
YEREL HABERLER Macera tutkunu genç bisikletiyle kayak pistinde hız ...
2000 rakımda yaban hayatı için doğaya yem bırakıldı Artvin’de jandarma ve milli parklar yaban hayatı için doğaya yem bıraktı
YEREL HABERLER 2000 rakımda yaban hayatı için doğaya yem ...
Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde yaban hayvanları için doğaya yem bıraktılar
YEREL HABERLER Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde yaban hayvanları ...
Yeni Yusufeli’nin içme suyu problemi çözüldü
YEREL HABERLER Yeni Yusufeli’nin içme suyu problemi çözüldü