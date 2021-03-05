Artvin’de etkili olan sis görsel şölen oluşturdu

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Artvin’de sabah saatlerinde şehir merkezinde etkili olan sis bulutu görsel şölen sundu. Kuş sesleriyle birlikte çekilen video görüntüsü büyük ilgi gördü.

Çoruh nehrinin yamacına kurulan, ormanlık alan içinde yer alan Artvin’de sabah saatlerinde sis bulutları görsel şölen oluşturdu. Kentin en yüksek mahallesi olan Atmaca mevkiinde bulunan Çamlık mahallesinden çekilen görüntülerde, kuş sesleri içinde şehri kaplayan bulutların muhteşem görüntüsü yer alıyor. Hava sıcaklığının gün içinde ani iniş çıkış gösterdiği Artvin’de, beyaz örtüyle kaplayan sis bulutlarının dansı doyumsuz manzarayı ortaya çıkarttı. Sis bulutlarıyla oluşan görüntüler kendine hayran bıraktı.

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