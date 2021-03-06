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Artvin'de korkutan yangın Artvin'in Şavşat ilçesi Erikli köyünde çıkan yangında 5 ahşap ev kullanılamaz hale geldi

İHA

Artvin'de korkutan yangın Artvin'in Şavşat ilçesi Erikli köyünde çıkan yangında 5 ahşap ev kullanılamaz hale geldi

Artvin'in Şavşat ilçesi Erikli köyünde çıkan yangında 5 ahşap ev kullanılmaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Erikli köyünde Bayram Sütçü'ye ait ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, çevredeki ev ve ahırlara da sıçradı.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonrası kontrol altına alınan yangını soğutma çalışmaları sürerken, bölgede incelemelerde bulunan Şavşat Kaymakamı Onur Özaydın, elektrik kontağından çıktığı düşünülen yangında can kaybı yaşanmadığını söyledi.
Yangında 5 evin kullanılmaz hale geldiğini aktaran Özaydın, "Yangın çıkan evlerden 4'ü boştu. Bu evlerin sakinleri yazları buraya gelip yaşıyor. Sadece 1 evde yaşayan vatandaşlarımız var. Yangında, 5 ev ve 5 ahır kullanılmaz hale geldi. Şükürler olsun ki herhangi bir can kaybımız yok" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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