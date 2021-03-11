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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Artvin’de tefecilik operasyonunda 5 kişi tutuklandı

İHA

Artvin’de tefecilik operasyonunda 5 kişi tutuklandı

Artvin’de eş zamanlı düzenlenen "tefecilik" operasyonunda gözaltına alınan 6 kişiden 5'i tutuklandı.
Artvin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, ekonomik suçlar ile mücadele kapsamında Borçka ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Polis ekipleri, şüphelilerin adreslerinde yaptığı aramada, 241 adet senet, 31 adet çek, 42 adet boş senet, 4 adet ajanda, 1 adet pos makinası, 1 adet bilgisayar, 1 adet 7,65 mm çapında el yapımı tabanca ile 27 adet 9 x 19 fişek ele geçirdi.
Olayla ilgili olarak suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve tefecilik suçlarından gözaltına alınan zanlılardan N.G, S.G, M.G, Z.G ile Y.K emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. R.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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