Artvin'de sahte içki operasyonu

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Artvin’in Hopa ilçesinde düzenlenen operasyonda sahte içki üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

Artvin İl Emniyet Müdürlüğü (KOM) Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Hopa’da bir kişinin sahte içki ürettiği bilgisine ulaştı.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda sahte içki üretiminde kullanıldığı tespit edilen seyyar çay kazanından yapılma kazan, 500 litrelik fiber su tankı, bulaşık makinesi kazanından imal edilmiş soğutma sistemi, çamaşır makinesi kazanından imal edilmiş ısıtma sistemi, 20 litrelik ve 5 litrelik bidonların içinde damıtma işleminden geriye kalan atık madde, 1 adet huni ve plastik boru ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelere el konulurken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

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