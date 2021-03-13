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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Artvin’de büyüleyen kış manzaraları

İHA

Artvin’de büyüleyen kış manzaraları

Artvin’in Ardanuç ilçesinde etkili olan kar yağışı yerini ayaza bıraktı. Sıcaklık sıfırın altına düştüğü ilçede çatılarda dev sarkıklar oluştu. Kar manzaraları görenleri büyüledi.
Artvin’de dün sabah başlayan yoğun kar yağışı şehri etkisi altına aldı. Kentin en çok kar yağışı alan Ardanuç ilçesine bağlı 90 haneli, bin 700 rakımdaki Geçitli köyünde kar yağışının ardından etkileyici manzaralar ortaya çıktı. Geçimini genellikle hayvancılıkla sağlayan Geçitli köyü sakinlerini, yoğun kar yağışına alışık. Hava sıcaklığını sıfırın altına düştüğü köyde çatılardan dev sarkıklar oluştu.
Kar yağışıyla birlikte köy sakinlerinden Hakan Öztürk tarafından çekilen fotoğraflar köy yaşamının güzelliğini ortaya koyuyor. Ahşam evleri ve köy yaşantının aynı karede yer aldığı görüntüler görenleri büyülüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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