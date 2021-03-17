Artvin'in Yusufeli ilçesi Dereiçi köyünde yangın Köyde ilk belirlemelere göre 15'in üzerinde ev bilinmeyen bir nedenle yanıyor

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Artvin'in Yusufeli ilçesi Dereiçi köyünde bugün saat 14.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangında ilk belirlemelere göre 15'e yakın ev yanarken, yangını söndürmek üzere Yusufeli İtfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü'nün arazözleri müdahale ediyor.

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