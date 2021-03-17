Artvin´de köyde yangın; 50´ye yakın ev alevlere teslim oldu



Arzu ERBAŞ-Doğancan İLEKNusret DURUR/YUSUFELİ (Artvin), (DHA)ARTVİN´in Yusufeli ilçesine bağlı Dereiçi köyünde bir evde çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle çevredeki evlere sıçradı. 50´ye yakın evde devam eden yangına, itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Yusufeli ilçesine bağlı Dereiçi köyünde öğle saatlerinde ahşap bir evde yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılarak çevredeki evlere de sıçradı. İhbar üzerine köye, belediyeye ait itfaiye ekipleri ile Orman Müdürlüğü´ne bağlı arazözler ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevlerin 50'ye yakın eve sıçradığı yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Ekipler, alevlerin diğer evlere de sıçramaması için yoğun çaba harcıyor.

Dereiçi Köyü Muhtarı Sabri Duman, "Köyümüzde büyük bir felaket yaşanıyor. Şu ana kadar 50´ye yakın ev alev aldı. Ekipler müdahale ediyor" dedi.DHA-Genel Türkiye-Artvin / Yusufeli Arzu ERBAŞ-Doğancan İLEK

2021-03-17 15:20:41



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