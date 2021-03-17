Artvin'in Yusufeli ilçesi Dereiçi köyünde yangın sürüyor 200 haneli köyde yanan ev sayısı 17'ye yükselirken yangında çok sayıda ahır ve baraka da zarar gördü

Artvin'in Yusufeli ilçesi Dereiçi köyünde bugün saat 14.00 sıralarında çıkan yangın sürüyor. 200 haneli köyde yanan ev sayısı 17'ye yükselirken, yangında çok sayıda ahır ve baraka da zarar gördü.
Yangını söndürmek üzere Yusufeli İtfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü'nün arazözlerinin çalışması sürerken, yangında ölen veya yaralanan olmadığı bildirildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.