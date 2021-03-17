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Artvin´de köyde yangın; 60´a yakın ev yandı (4)

DHA

Artvin´de köyde yangın; 60´a yakın ev yandı (4)


KÖYLÜLER YAŞADIKLARI KORKU DOLU ANLARI ANLATTI: CEHENNEMİ YAŞADIK
Artvin´in Yusufeli ilçesine bağlı Dereiçi köyünde 35 binada 60´a yakın evin yandığı, birçok hayvanın öldüğü yangın güçlükle kontrol altına alındı. Bölgeye sevk edilen takviye itfaiye ekipleri ile bölgede soğutma çalışmalarını sürdürülüyor. Yangında evlerin alevler içerisinde kalmasını çaresizlik içerisinde izleyen köylüler ise korku dolu anları anlatırken, "Cehennemi yaşadık" diye ifade ettiler. Evleri kül olan ya da oturulamayacak kadar hasar gören köylüler ise yakın akrabalarının evlerine yerleştirildi. Hasar tespit çalışmalarına başlanması beklenen yangın bölgesinde itfaiye ve orman işçisi ekipleri, iş makineleri eşliğinde yangıdan kalan enkaz yığınlarını temizlemek için de çalışma başlattı.
'YANGININ GÜNDÜZ OLUŞU BİZİM İÇİN ŞANSTI'
Alevlere teslim olan köyde oturanlar da, yaşadıkları korku dolu o anları anlattı. Dereiçi köyü Muhtarı Sabri Duman, müdahalelerinin yetersiz olduğunu anlatarak, yangın sırasında kendi evinin de küle döndüğünü belirtti. Muhtar Duman, "Köy meydanında çalışıyordum 'yangın var' diye bağırma sesi duydum; baktım dumanlar çıkıyordu. Köyümüzde yangın vanalarını açtım. Köylüleri haber verdim müdahale etmeye başladık. Yalnız aşırı rüzgar nedeniyle alevler yerleşim yerini içerisindeki samanlıklara ve ahırlara sıçradı. Hiç bir şey yapamadık müdahalemiz yeterli olmadı. Ahırlarda hayvanlar vardı yaklaşık 20 civarında hayvanın telef olduğunu düşünüyoruz. Yangının gündüz olması açıkçası bizim için bir şanstı. Gece olsa çok daha acı sonuçları olabilirdi. Evleri yanan ve tehlikeli olan vatandaşlarımız yakınlarının yanına yerleştirildi. Şu anda dışarıda olan kimse yok bu yüzden çadıra da ihtiyacımız olmadı" dedi.
'CANIMIZI ZOR KURTARDIK'
Evinde 4 çocuğu ile otururken arkadaşlarının telefonla haber vermesi ile yangından kurtulan Ayşe Taşçı, "Alevler evin yanına kadar gelmiş, haberim yoktu. Arkadaşlarım telefon etti 'yangın var çık' diye. 4 çocuğumu da alarak evden uzaklaştım. Canımızı zor kurtardık" diye konuştu.
'BUGÜN BURADA CEHENNEMİ YAŞADIK'
Karşı mahallede oturan ve korku dolu anları anlatan Fatma Erdem ise hızlıca yangın yerine giderek müdahaleye başladıklarını belirterek, "Evlere müdahale etmeye başladık. Rüzgar bir anda alevleri samanlıklara, ahırlara taşıdı. Bu sefer ahırdaki hayvanları kurtaralım diye oraya girmek istedik. Hayvanların birçoğunu kurtardık, bazılarını kurtaramadık. Zaten rüzgarın taşıdığı alevler o kadar büyüdü ki biz de korktuk. Bugün burada cehennemi yaşadık" ifadesini kullandı.
'RÜZGAR ÇOK ŞİDDETLİYDİ'
Yangına müdahale ederken eli yanması sonucu yaralanan Ahmet Duman ise "Buraya geldiğimde bir ev yanmıştı ama rüzgar çok şiddetliydi. Yine de o telaş içerisinde bir şeyleri  kurtarmanın peşindeydik. Önce içerlerden bir şeyler çıkarmaya çalıştık. Ama rüzgar etkiliydi alevler samanlıkları sarınca bu sefer ahırlara ineklere yöneldik. Maalesef köyümüzün büyük bir bölümü yandı" diye üzüntüsünü ifade etti.
AFAD'TAN 1 MİLYON LİRA ACİL YARDIM ÖDENEĞİ
Öte yandan İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Yusufeli ilçesindeki yangının büyük oranda kontrol altına alındığını, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD) 1 milyon lira acil yardım ödeneği gönderildiğini belirtti. Çataklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Artvin'in Yusufeli ilçesi Dereiçi köyündeki yangın büyük oranda kontrol altına alındı. AFAD'dan 1 milyon lira acil yardım ödeneği gönderildi. Yangından etkilenen vatandaşlarımızın barınma ve beslenme ihtiyaçları için hazırlıklar tamamlandı. Çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor" ifadelerini kullandı.
GEÇMİŞ OLSUN MESAJLARI YAĞDI
Yusufeli ilçesinde meydana gelen yangına ilişkin, siyaset, sanat ve spor camiasından pek çok kişi, sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlarla geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
BAKAN PAKDEMİRLİ'DEN 'GEÇMİŞ OLSUN' PAYLAŞIMI 
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de, sosyal medya hesabından Orman Genel Müdürlüğü'nün "Orman ve Görevden değil gönülden çalışıyoruz. Artvin Yusufeli´nde yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileriz. Orman sadece orman değildir. #OrmanVatandır" notunun yer aldığı yangına müdahale fotoğraflarını paylaşarak geçmiş olsun dileğinde bulundu.Arzu ERBAŞDoğancan İLEKHakan AYDIN/YUSUFELİ (Artvin), (DHA)- DHA-Güvenlik Türkiye-Artvin / Yusufeli Arzu ERBAŞ-Doğancan İLEK
2021-03-17 21:59:58

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