Artvin’de 60 evin küle döndüğü yangının ilk görüntüleri ortaya çıktı

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Artvin’de 35 hanenin, 60 evinin kül olduğu yanının başlama anındaki görüntüler ortaya çıktı.

Artvin’in Yusufeli İlçesi bağlı Dereiçi köyünde, 35 binada 60'a yakın evin yandığı yangının ilk görüntüleri ortaya çıktı. Ahşap bir evin çatısında başladığı görünen yangının başlama anı bir vatandaş tarafından cep telefonuna kayıt edildi.

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