Artvin'de 60 hanenin yandığı köy havadan görüntülendi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Dereiçi köyünde dün çıkan yangının ardından yanan evler havadan görüntülendi.

İlçenin Dereiçi köyünde dün henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıkmış, yangında 35 bina ve 60 hane kül olmuştu. Yangın felaketinin boyutu bugün havadan görüntülenirken, yanan evlerin görüntüsü adeta savaş alanını andırdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.