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Artvin´de yanan köyde yangının izleri silinmeye çalışılıyor

DHA

Artvin´de yanan köyde yangının izleri silinmeye çalışılıyor


Arzu ERBAŞSelçuk BAŞAR/YUSUFELİ (Artvin), (DHA)ARTVİN´in Yusufeli ilçesinde 35 binada, 60 ev ile ahır ve samanlıkların yandığı, 30 dolayında büyükbaş hayvanın telef olduğu Dereiçi köyünde yangının izleri silinmeye, yaralar sarılmaya çalışılıyor. Yanan binaların enkazının kaldırıldığı köyde, vatandaşlar evlerinden geriye kalan eşyaları arıyor. Üniversite öğrencisi Elif Tamyürek de yangında kitapları, bilgisayarı ve çeyizleri ile birlikte büyük zarar gören evlerinin enkazında annesinin altınlarını arıyor.
Yusufeli ilçesinin 176 haneli, 400 nüfuslu Dereiçi köyünde, çarşamba günü öğle saatlerinde bir evde başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle yayılarak bitişikteki evlere sıçradı. Evleri yanan aileler, kendilerini dışarı atarak ahırlardaki hayvanlarını kurtarmaya çalıştı. İhbar üzerine köye Yusufeli ve çevre il ve ilçelerden itfaiye ve Orman Müdürlüğü´ne ait arazözler ile AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hızla yayılan alevler, ekiplerin yaklaşık 8 saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alınabildi. Yangında 35 binada, 60 ev ile ahır ve samanlıklar yandı, 30 dolayında büyükbaş hayvan telef oldu. Yangında evleri zarar görenler, yakın akrabalarının yanına yerleştirildi. Yangın, sabah karşı yağmurun da etkisiyle tamamen söndürüldü.
ENKAZLAR KALDIRILIYOR
Korku dolu anların yaşandığı köyde yangının izleri silinmeye çalışılıyor. Hasar tespit çalışması süren köyde, iş makineleri eşliğinde enkazlar kaldırılıyor. Kızılay ekipleri de vatandaşlara sıcak yemek ve su dağıtıyor. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri büyükbaş hayvanlar için köye getirdiği saman balyalarını dağıttı. Köyün hasar gören elektrik nakil hatları da onarılıyor. Yanan evlerin yerine TOKİ tarafından 6 ayda yeni konutların yapılacağı açıklandı.
ANNESİNİN ALTINLARINI ARIYOR
Geceyi komşu ve akrabalarında geçirenler evlerine gelerek, yangından geriye kalan eşyalarını aramayı sürdürdü. Evi yanan Erzurum Atatürk Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi 2´nci sınıf öğrencisi Elif Tamyürek´in de kitapları, bilgisayarı ve çeyizi küle döndü. Enkazda annesinin altınlarını arayan genç kız, tüm eşyalarının yangında yok olduğunu söyledi.
'HİÇBİR ŞEY KURTARAMADIK'
Yangın sırasında başka bir yerde olduğunu ve haber alınca hemen geldiğini anlatan Elif Tamyürek, "Annemle babam evdeydi. Yangını duyunca aradım. Annemler dışarı çıkmış, evin altındaki ahırlardaki hayvanları kurtarmaya çalışmış. 10 hayvanımız vardı, 5 hayvanımız telef oldu. O esnada yangın eve sıçradı. Evimiz tamamen yandı, kullanılamaz hale geldi. Hiçbir eşyamızı kurtaramadık. Ben üniversite öğrencisiyim kitaplarım, laptopum yandı, çeyizlerim gitti. Annemin ziynet eşyaları gitti. Babamın bir miktar parası vardı o da yandı. Hiçbir şey kurtaramadık. Üzerimizdeki kıyafetlerle ortada kaldık" dedi.DHA-Genel Türkiye-Artvin / Yusufeli Arzu ERBAŞ-Selçuk BAŞAR
2021-03-19 08:48:57

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