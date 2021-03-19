Bakanlar Soylu ve Kurum, Yusufeli´nde

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakanlar Soylu ve Kurum, Yusufeli´nde

DHA

Bakanlar Soylu ve Kurum, Yusufeli´nde


Arzu ERBAŞDoğancan İLEKNusret DURUR/YUSUFELİ (Artvin), (DHA)İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Artvin´in Yusufeli ilçesinde, çıkan yangında 193 bağımsız yapının zarar gördüğü Dereiçi köyünde incelemelerde bulundu. Bakan Soylu, Dereiçi köyünün `afet bölgesi´ ilan edildiğini açıkladı. Bakan Kurum ise yeni konutların en kısa sürede tamamlanacağını duyurdu. 
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Artvin´in Yusufeli ilçesinde, çıkan yangında 193 bağımsız yapının zarar gördüğü Dereiçi köyünde incelemelerde bulundu. Bakanlar, evleri yanan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulunarak yaraların en kısa sürede sarılacağını belirtti.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada alevlerin daha da büyümesine dair bir korkularının oluştuğunu, ancak büyük bir gayretle yangının son bulduğunu söyledi. Bakan Soylu, "Dün akşam Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, oradaki vatandaşlarımızın yanında olmamızı, alanı yakından görmemizi, hemen bu meseleyle ilgili yararların sarılması hususunda talimat verdi. Burada bir afetle karşı karşıya kalındı. Buradaki mağduriyeti gidermek bizim görevimiz. Her afetin kendine ait hasar biçimi ve acısı vardır. Bugün için burada birtakım adımlar atılacak. Ön bir değerlendirme yaptık, üzerine çalışılacak. Hem hasarların karşılanması hem de adımların atılmasında hızlı olacağız, sizi mağdur etmeyeceğiz. AFAD tarafından acil yardım ödeneğinden 1 milyon lira gönderildi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı´ndan 1 milyon lira gönderildi. Yine Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından da 1,5 milyon gönderiliyor. Evi yananlar için ilk etapta 15 bin lira hesaplara yatacak.  Yine Aile Bakanlığı´ndan gönderilen 1,5 milyon lira ailelerini hesaplarına yatacak" diye konuştu.
`BURASI İÇİN AFET BÖLGESİ KARARI ALDIK´
İlk belirlemelere göre yaklaşık 21 bina yapılacağını belirten Bakan Soylu, "İçerisinde 52 konut olacak, 60 civarında ahırı, samanlığı olacak. Bunlarla ilgili hasar tespitleri yapılıyor. Burası için afet bölgesi kararı aldık. Bu tabloyu gördükten sonra Allah beterinden korusun dedik ve gerçekten de korumuş. Yangın ilerleyebilirdi, 52 konutun yanması küçük bir şey değil, büyük bir afet. Bu mesele bitene kadar yanınızdayız. Bu meseleleri çözerken bir daha böyle bir afetle karşılaşmamak için de tedbirleri alacağız. Bu bölgede 5-10 metrekarelik bir bahçe bulmanın zor olduğunu biliyoruz, güzel ama zor bir coğrafya. İyileştirme şartlarıyla birlikte sizleri daha güzel şartlara taşıyacağız. Hep beraber, el birliğiyle çalışacağız, ayrıca hayvanları telef olanlar var, onlarla ilgili de gerekeni yapacağız. Evleri ve samanlıkları ayıracağız" şeklinde konuştu.
`193 BAĞIMSIZ BÖLÜMDE HASAR TESPİT ETTİK´
Gerekli tüm çalışmaların yapıldığını belirten Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum ise, "Yangının çıktığı andan itibaren ilgili tüm bakanlıklarımız bölgeye geldi. Gerekli tüm çalışmalar yapılıyor. İlk hasar tespit çalışmalarına göre 52´si konut diğerleri de ahır, samanlık, dükkan ve okula ait bir eklenti olmak üzere 193 bağımsız bölümde hasar tespit ettik. Bugün de hep beraber sahayı inceledik. Zorlu bir coğrafya, ancak bir daha böyle acıların yaşamamak adına tedbirli hareket etmek zorundayız. Bulunduğumuz alanda ve okumuzun hemen yanında yer alan alanda bir çalışma yapacağız. Bu çalışmayı TOKİ yapacak. Hızlı bir şekilde, bugünden itibaren zemin etütlerine başlayacaklar. 2 alanı da kentsel dönüşüm alanı ilan edeceğiz. Az önce bir hak sahibi vatandaşımız, `benim burada 2 evim vardı, yandı ve ikisinin tapusu da benim üzerimeydi´ dedi. Burada evi yanan kardeşlerimiz için de kentsel dönüşüm projesi kapsamında hak sahipliği sürecini yürüteceğiz. TOKİ, Dereiçi köyüne yakışacak yatay mimari esaslı, hayvanlarımıza en yakın noktada bakabileceğimiz güzel bir projeyi hayata geçireceğiz. TOKİ, daha önce Elazığ´da, Malatya´da, İzmir´de, Giresun´da hangi anlayışla çalıştıysa burada aynı anlayışla çalışacak. Sizlerin yaralarını en kısa sürede saracak çalışmalar yapacağız" ifadelerini kullandı.
Bakan Kurum, "Yöresel mimari dediğimiz tarzda yapılar hala burada ayakta. Taş ve ahşap karışımı ile yapılmış. Yığma taş binalar sapasağlam ayakta duruyor. Biz de burada yöresel mimari anlayışıyla harç ve ahşabı kullanacağınız yeni konutlarımızı aynı anlayışla yapacağız" dedi.DHA-Genel Türkiye-Artvin / Yusufeli Arzu ERBAŞ-Doğancan İLEK-Nusret DURUR
2021-03-19 11:47:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakanlar Soylu ve Kurum evleri yanan vatandaşlara seslendi Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: “Amacımız 6 ay içerisinde projeleri tamamlayıp evleri sizlere teslim etmektir” İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: “Hem hasarların karşılanmasında ham adım atılmasında hızlı ve çabuk davranacağız; Mağdur etmeyeceğiz”
YEREL HABERLER Bakanlar Soylu ve Kurum evleri yanan vatandaşlara ...
Bakanlar Soylu ve Kurum 60 hanenin yandığı Dereiçi köyünde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum önceki gün çıkan yangında 60 hanenin yandığı Artvin'in Yusufeli ilçesi Dereiçi köyünde incelemelerde bulundu Bakan Süleyman Soylu: "Can kaybı olmadı ona şükretmek lazım; Gerisini telafi ederiz inşallah"
YEREL HABERLER Bakanlar Soylu ve Kurum 60 hanenin yandığı Dereiçi ...
Artvin´de yanan köyde yangının izleri silinmeye çalışılıyor
YEREL HABERLER Artvin´de yanan köyde yangının izleri silinmeye ...
Dört ay sonra düğün yapacak olan çift yanan evlerinin enkazında altın ve ziynet eşyalarını aradılar
YEREL HABERLER Dört ay sonra düğün yapacak olan çift yanan evlerinin ...
Artvin´de köydeki yangın felaketinin boyutu, gün ağarınca ortaya çıktı / Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Artvin´de köydeki yangın felaketinin boyutu, gün ...
Artvin´de köydeki yangın felaketinin boyutu, gün ağarınca ortaya çıktı (3)
YEREL HABERLER Artvin´de köydeki yangın felaketinin boyutu, gün ...
Artvin Valiliği Dereiçi köyündeki yangınla ilgili açıklama yaptı
YEREL HABERLER Artvin Valiliği Dereiçi köyündeki yangınla ilgili ...
Artvin'de 60 hanenin yandığı köy havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Artvin'de 60 hanenin yandığı köy havadan görüntülendi
Yangın bu köyün kaderi Artvin'in Yusufeli ilçesi Dereiçi köyünde son 24 yılda 3 büyük yangın acısı yaşadı
YEREL HABERLER Yangın bu köyün kaderi Artvin'in Yusufeli ilçesi ...
Artvin´de köydeki yangın felaketinin boyutu, gün ağarınca ortaya çıktı
YEREL HABERLER Artvin´de köydeki yangın felaketinin boyutu, gün ...
Yusufeli Dereiçi köyündeki yangında soğutma çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Yusufeli Dereiçi köyündeki yangında soğutma ...
Artvin’de 60 evin küle döndüğü yangının ilk görüntüleri ortaya çıktı
YEREL HABERLER Artvin’de 60 evin küle döndüğü yangının ilk ...
Yusufeli Dereiçi köyündeki yangında soğutma çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Yusufeli Dereiçi köyündeki yangında soğutma ...
Artvin´de köyde yangın; 60´a yakın ev yandı / Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Artvin´de köyde yangın; 60´a yakın ev yandı / Ek ...
Artvin´de köyde yangın; 60´a yakın ev yandı (4)
YEREL HABERLER Artvin´de köyde yangın; 60´a yakın ev yandı (4)
Vali Doruk: “Yangında 35 bina, 60 civarında da hane zarar gördü” Artvin Valisi Yılmaz Doruk: “Yangını büyük ölçüde kontrol altına aldık” “Çok şükür can kaybımız yok; 25-30 civarında hayvan telefi var” “Yangının çıkış nedeni henüz netleşmedi”
YEREL HABERLER Vali Doruk: “Yangında 35 bina, 60 civarında da hane ...
Artvin´de köyde yangın; 60´a yakın ev yandı (3)
YEREL HABERLER Artvin´de köyde yangın; 60´a yakın ev yandı (3)
Artvin'in Yusufeli ilçesi Dereiçi köyündeki yangın kontrol altına alındı Vali Yılmaz Doruk 30 ev ile çok sayıda baraka ve ahırın yandığı köye gelerek incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Artvin'in Yusufeli ilçesi Dereiçi köyündeki yangın ...
Artvin´de köyde yangın; 50´ye yakın ev alevlere teslim oldu/ Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Artvin´de köyde yangın; 50´ye yakın ev alevlere ...
Artvin´de köyde yangın; 50´ye yakın ev alevlere teslim oldu/ Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Artvin´de köyde yangın; 50´ye yakın ev alevlere ...
Artvin'in Yusufeli ilçesi Dereiçi köyünde yangın sürüyor Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin: "Yangında çok sayıda evin yanı sıra çok sayıda ahır zarar gördü: Can kaybımız yok"
YEREL HABERLER Artvin'in Yusufeli ilçesi Dereiçi köyünde yangın ...
Artvin´de köyde yangın; 50´ye yakın ev alevlere teslim oldu (2)
YEREL HABERLER Artvin´de köyde yangın; 50´ye yakın ev alevlere ...
Artvin'in Yusufeli ilçesi Dereiçi köyünde yangın sürüyor 200 haneli köyde yanan ev sayısı 17'ye yükselirken yangında çok sayıda ahır ve baraka da zarar gördü
YEREL HABERLER Artvin'in Yusufeli ilçesi Dereiçi köyünde yangın ...
Artvin´de köyde yangın; 50´ye yakın ev alevlere teslim oldu
YEREL HABERLER Artvin´de köyde yangın; 50´ye yakın ev alevlere ...