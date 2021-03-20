Yanan köyde çadır kurdurmadılar, komşularına evlerini açtılar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yanan köyde çadır kurdurmadılar, komşularına evlerini açtılar

DHA

Yanan köyde çadır kurdurmadılar, komşularına evlerini açtılar


Arzu ERBAŞ-Doğancan İLEK/YUSUFELİ (Artvin), (DHA)ARTVİN´in Yusufeli ilçesinde çıkan yangında 52´si konut olmak üzere ahır ve samanlıklarla birlikte 193 yapının zarar gördüğü Dereiçi köyünde duygulandıran dayanışma örneği yaşanıyor. AFAD ekiplerinin evleri yanan vatandaşların barınması için çadır kurma isteğine karşı çıkan köylüler, çadırlarda kalmalarına gönlü razı gelmediği komşu ve akrabalarına evlerini açtı. Fethi Taşcı "Dar günde komşu ve akrabalarımıza yardım edeceğiz, acıyı birlikte paylaşacağız" dedi.
Yusufeli ilçesinin 176 haneli, 400 nüfuslu Dereiçi köyünde, çarşamba günü öğle saatlerinde bir evde başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle yayılarak bitişikteki evlere sıçradı. Evleri yanan aileler, kendilerini dışarı atarak ahırlardaki hayvanlarını kurtarmaya çalıştı. İhbar üzerine köye Yusufeli ve çevre il ve ilçelerden itfaiye ve Orman Müdürlüğü´ne ait arazözler ile AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hızla yayılan alevler, ekiplerin yaklaşık 8 saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alınabildi. Yangında 35 binada, 52 ev yandı, ahır ve samanlıklarla birlikte 193 yapı zarar gördü, 30 dolayında büyükbaş hayvan telef oldu. Yangın, sabah karşı yağmurun da etkisiyle tamamen söndürüldü.
21 BİNADA 52 KONUT İNŞA EDİLECEK
Korku dolu anların yaşandığı köyde bakanlıklar ve bağlı kuruluşların çalışmaları ile yangının izleri silinmeye çalışılıyor. Köydeki acil ihtiyaçlar için AFAD tarafından acil yardım ödeneğinden 1 milyon lira, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı´ndan 1 milyon lira ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından da 1,5 milyon gönderildi. Evi yananlara ilk etapta 15 bin lira ödenecek. Köyde TOKİ tarafından 21 binada 52 konut ile 60 dolayında ahır ve samanlık inşa edilecek. Zemin etüt çalışmasının ardından binaların inşaatı başlayacak. Binalar taş ve ahşap karışımlı yatay mimarili olacak.
ÇADIRA KARŞI ÇIKTILAR, EVLERİNİ AÇTILAR
Korku dolu anların yaşandığı köyde yangın sonrası duygulandıran dayanışma örneği yaşanıyor. Dereiçi köyünde AFAD ekipleri, evleri yanan vatandaşların barınma ihtiyaçları için çadır kurmak istedi. Ancak köylüler, gönülleri komşu ve akrabalarının çadırda kalmalarına razı gelmeyince karşı çıktı. Köylüler, kapılarını açtığı komşu ve akrabalarını evlerinde ağırlamaya başladı. Yusufeli halkı da topladıkları eşya, kıyafet ve gıda yardımlarını köye ulaştırdı.
'ACIYI BİRLİKTE PAYLAŞACAĞIZ'
Köyde komşu ve akrabalarını ağırlayan Fethi Taşcı, "Ne demek çadırda kalmak. Bize yakışan budur. Dar günde komşu ve akrabalarımıza yardım edeceğiz. Bugün yardım edemezsek hangi gün edeceğiz. Bu acıyı birlikte paylaşacağız" dedi.
Fahriye Akgül de, "Ablamı hasta çocuğuyla çadırlara bırakamazdım tabii ki bizimle kalacaklar. Köyümüzde herkes birbirine sahip çıktı, kimseyi çadırlara bırakmadık" ifadelerini kullandı.
Yatalak oğluyla kardeşinin evine giden Ayşe Taşçı ise "Yangın olduğunda Yusufeli merkezdeydik. Evde olsaydık oğlumu nasıl çıkartırdım. Şimdi ben hasta çocuğumla kız kardeşimin evinde duruyorum. Diğer oğlum çocukları ile beraber eşinin amcasının evinde. Çok şükür ki bizlere sahip çıktılar" diye konuştu. 
'KİMSEYİ ÇADIRLARA BIRAKMADILAR'
Ailesi ile akrabalarının yanına sığınan Sevgi Umuteken, "Üzerimizdeki kıyafetlerle ortada kaldık. Allah köylerimizden razı olsun kimseyi çadırlara bırakmadılar. Bizleri evlerine aldılar, hayvanlarımızı bile ortada bırakmadılar" dedi.
Fatma Umuteken ise "Ekipler geldi köyümüze çadır açacaktı. Hiç kimse çadıra razı olmadık. Akrabalarımızı köylülerimizi bu zor günlerinde çadırlarda bırakamazdık. Hepimiz birbirimizi sahiplendik hiç kimseyi dışarıda bırakmadık" ifadelerini kullandı.
KOMŞULARINA YARDIM EDERKEN KENDİ EVİ YANDI
Dereiçi Köyü Muhtarı Sabri Duman yangını ilk fark eden kişi oldu. Yangının çıktığı noktaya giden ve müdahale etmeye başlayan Duman rüzgarın taşıdığı kıvılcımlarla yanan samanlığını son anda fark etti. Evinin yanına gittiğinde ineklerini kurtarırken evi de alevlere teslim olan Duman, müdahale edemeyeceğini anlayınca komşularına yardıma koştu. Duman "Yangını görünce olay yerine gittim, müdahale etmeye başladım. Benim evim çok uzak olduğu için alevlerin oraya sıçrayacağı hiç aklıma gelmedi. Geriye dönüp baktığımda samanlığımın tutuştuğunu gördüm. Koştum geldim, oradaki 3 ineğimden birini ancak kurtarabildim. Samanlıktan da eve sıçradı, hiçbir şey yapamadım. Evim için yapacak bir şeyim de olmayınca ben tekrar köydeki diğer evleri kurtarmak için yangın yerine geri döndüm. Yangın kontrol altına alındığında eve geri döndüğümde hiçbir şey kalmamıştı" dedi.DHA-Genel Türkiye-Artvin / Yusufeli Arzu ERBAŞ-Doğancan İLEK
2021-03-20 09:25:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

24 yılda 3 kez yanan köyde yeni yangınlar yaşanmaması için artık evler ve samanlıklar birbirinden ayrı yerlerde yapılacak
YEREL HABERLER 24 yılda 3 kez yanan köyde yeni yangınlar yaşanmaması ...
Bakanlar Soylu ve Kurum, Yusufeli´nde
YEREL HABERLER Bakanlar Soylu ve Kurum, Yusufeli´nde
Bakanlar Soylu ve Kurum evleri yanan vatandaşlara seslendi Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: “Amacımız 6 ay içerisinde projeleri tamamlayıp evleri sizlere teslim etmektir” İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: “Hem hasarların karşılanmasında ham adım atılmasında hızlı ve çabuk davranacağız; Mağdur etmeyeceğiz”
YEREL HABERLER Bakanlar Soylu ve Kurum evleri yanan vatandaşlara ...
Bakanlar Soylu ve Kurum 60 hanenin yandığı Dereiçi köyünde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum önceki gün çıkan yangında 60 hanenin yandığı Artvin'in Yusufeli ilçesi Dereiçi köyünde incelemelerde bulundu Bakan Süleyman Soylu: "Can kaybı olmadı ona şükretmek lazım; Gerisini telafi ederiz inşallah"
YEREL HABERLER Bakanlar Soylu ve Kurum 60 hanenin yandığı Dereiçi ...
Artvin´de yanan köyde yangının izleri silinmeye çalışılıyor
YEREL HABERLER Artvin´de yanan köyde yangının izleri silinmeye ...
Dört ay sonra düğün yapacak olan çift yanan evlerinin enkazında altın ve ziynet eşyalarını aradılar
YEREL HABERLER Dört ay sonra düğün yapacak olan çift yanan evlerinin ...
Artvin´de köydeki yangın felaketinin boyutu, gün ağarınca ortaya çıktı / Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Artvin´de köydeki yangın felaketinin boyutu, gün ...
Artvin´de köydeki yangın felaketinin boyutu, gün ağarınca ortaya çıktı (3)
YEREL HABERLER Artvin´de köydeki yangın felaketinin boyutu, gün ...
Artvin Valiliği Dereiçi köyündeki yangınla ilgili açıklama yaptı
YEREL HABERLER Artvin Valiliği Dereiçi köyündeki yangınla ilgili ...
Artvin'de 60 hanenin yandığı köy havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Artvin'de 60 hanenin yandığı köy havadan görüntülendi
Yangın bu köyün kaderi Artvin'in Yusufeli ilçesi Dereiçi köyünde son 24 yılda 3 büyük yangın acısı yaşadı
YEREL HABERLER Yangın bu köyün kaderi Artvin'in Yusufeli ilçesi ...
Artvin´de köydeki yangın felaketinin boyutu, gün ağarınca ortaya çıktı
YEREL HABERLER Artvin´de köydeki yangın felaketinin boyutu, gün ...
Yusufeli Dereiçi köyündeki yangında soğutma çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Yusufeli Dereiçi köyündeki yangında soğutma ...
Artvin’de 60 evin küle döndüğü yangının ilk görüntüleri ortaya çıktı
YEREL HABERLER Artvin’de 60 evin küle döndüğü yangının ilk ...