Artvin’in Macahel bölgesinde karla ve çığla mücadele gece gündüz devam ediyor

Türkiye’nin ilk ve tek biyosfer rezerv alanı olan Artvin’in Macahel bölgesinde Mart ayında yağan karla birlikte çığla mücadele devam ediyor.

Artvin’de Borçka ilçesi Gürcistan sınırında bulunan UNESCO’nun koruması altındaki Türkiye’nin ilk ve tek biyosfer rezerv alanı olan bin 900 rakımlı Camili (Macahel), bölgesinde kar yağışı yeniden etkisini gösterdi.

Doğal yaşlı ormanları, endemik bitkileri, tarihi camileri, saf Kafkas arısı ve kendine özgü kültürünün yanı sıra el değmemiş yaylalarıyla 6 köyün bulunduğu ve 2 bin insanın yaşadığı bölgede kış şartları ağır geçiyor.

Yoğun kar ve tipi nedeniyle geçmişte 6 ay açık, 6 ay kapalı kalan yolun sürekli açık olması için, Karayolları, 42 kilometrelik yol ağını özelleştirdi. Yolu sürekli açık tuta bilmek için ekipler, yoğun çaba harcıyor.

Kente önceki gün başlayan kar yağışının sona ermesinin arından çalışmalarına başlayan şirket, 7 kilometresi çığ alanı olan 42 kilometrelik yol ağında bulunan karları temizlemek için çalışmalarını sürdürüyor. Sürekli temizliğinin yapıldığı bölgede Mart ayında kar yağışını yeniden başlayınca yol açma çalışması yeniden başlatıldı.

Özel iş makineleri ile metrelerce karın altında canları pahasına geçit vermeye çalışan, Osman ve Mikail Önder kardeşler, ”Burada yağan karla hayat durma noktasına geliyor. Hayat ve geçit zorlaşıyor. Bizde bu olumsuz koşullarda gece gündüz kardan kapanan yolu açmaya çalışıyoruz. Çalışmalarımızı yağan kar sonrası çığ tehlikesi çalışmalarımızı ve imkanlarımızı zorlasa da kısa sürede yolu ulaşıma açmaya çalışıyoruz. Tüm kar çilesine rağmen Macahel tüneli projesinin hayata geçirilmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.