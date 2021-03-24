Artvin'in ünlü Kafkasör Yaylası, yağan karla beyaza büründü. Kar kalınlığının 20 santimetreye ulaştığı yaylada, kartpostallık görüntülerin oluştu.
Doğu Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı nedeniyle yüksek kesimler beyaza büründü. Kar yağışının etkili olduğu Artvin'in ünlü turizm merkezi Kafkasör Yaylası da karla kaplandı. İl merkezine yaklaşık 7 kilometre mesafedeki bin 200 rakımlı Kafkasör Yaylası, her mevsim olduğu gibi kışın da ziyaretçilerinin tercih ettiği yerlerin başında geliyor. Kar kalınlığının yer yer 20 santimetreye ulaştığı yaylada, doyumsuz manzaralar ortaya çıktı.
Ladin, sarıçam, kayın, gürgen ve ormangülü ağaçlarıyla kaplı yaylanın karlı halini merak eden vatandaşlar yaylanın yolunu tuttu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.