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Artvin Türkiye’de kadın cinayetinin en az işlendiği iller arasında yer alıyor İl genelinde 5 yıldır kadın cinayeti işlenmiyor

İHA

Artvin Türkiye’de kadın cinayetinin en az işlendiği iller arasında yer alıyor İl genelinde 5 yıldır kadın cinayeti işlenmiyor

Türkiye’de kadın cinayetlerinin en az yaşandığı iller arasında yer alan Artvin’de son 5 yılda kadın cinayeti işlenmiyor.
Türkiye’de işlenen kadın cinayetlerinin haritası çıkarıldı. Ardahan, Artvin, Bitlis, Bolu, Erzincan, Gümüşhane, Kırklareli, Siirt, Şırnak, Tunceli ve Yalova 2020’de kadın cinayetlerinin hiç yaşanmadığı kentler arasında yer aldı.
Artvin Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Av. Yeşim Güner, Artvin'in Türkiye geneli iller arasında kıyaslama yapıldığında kadın cinayetlerinin en az yaşandığı üç ilden biri olduğunu ifade etti. 2016 yılından günümüze Artvin’de kadın cinayeti işlenmediğini ifade eden Güner, “Cinayetin olmaması kadına yönelik şiddetin olmadığı anlamına gelmiyor. Türkiye genelinde bir kıyaslama yapıldığında az yaşanan iller arasında olduğu doğru. Kadınlar Artvin’de önemli rol oynamakta. Artvin’de kadınlar her alanda görmemiz mümkün, esnaflarımızın yarısından çoğu kadınlardan oluşmakta" dedi.

"Kadın cinayetlerinin az olması şehrin kültürel yapısından kaynaklı"
Artvin Baro Başkanı Av. Ali Uğur Çağal ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada ”Artvin’de 5 yıldır kadın cinayetinin yaşanmamış olması sevindirici. Artvinliler içinde onur verici bir durum. Artvin Türkiye’nin marka illerinden bir tanesi. Nüfusu az küçük bir şehir ama özgür ağırlığı fazla olan bir kenttir. Kadın cinayetlerinin az olmasının birinci nedeni, ilimizin kültürel yapısının büyük etkisi var. Ekonomik yapısı zayıf olsa da çok eskilerden gelen çağdaş demokratik bir anlayışa sahip olması. Kadına olan saygı çok önemli, okuma oranı yüzde yüzlere yakındır, bununda büyük etkisi vardır. Artvinli'nin yetiştiriliş kültüründe kadının ayrı bir yeri var. Bu cinayetlerin olmasında en büyük sebeplerden bir tanesi. Ama tabi ki üzüntüde karşılıyoruz ki ülkemizde bu sayı oldukça yüksek hatta her gün bir kadın cinayeti haberiyle karşılaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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