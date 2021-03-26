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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İstiridye mantarı orman köylüsünün gelir kapısı oldu

İHA

İstiridye mantarı orman köylüsünün gelir kapısı oldu

Artvin'de orman köylüsünün yerinde kalkındırılması kapsamında başlatılan ekonomik nitelikli desteklerle, istiridye mantarı üretimleri devam ediyor.
Artvin’in merkeze bağlı Ballıüzüm köyünde Orman Bölge Müdürlüğü tarafından kurulan tam otomasyonlu istiridye (kayın) mantar üretim tesisleri orman köylüsünün gelir kapısı haline geldi. Köylüler tarafından doğal ortamda yetiştirilen kayın mantarının faydaları saymakla bitmiyor. Diğer mantarlara göre besin değeri daha fazla olurken, kırmızı et ve baklagillerle aynı, beyaz etten ise iki kat daha fazla protein oranına sahip.
Artvin Orman Bölge Müdürü Dr. Mimar Sinan Özkaya, orman köylüsüne ek gelir kapısı haline gelen istiridye mantarının üretildiği Ballıüzüm köyündeki mantar üretim serasında yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

“Aylık 2,5 ton üretim kapasitesine ulaşıldı”
Artvin İli Mantar Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Fuat Beyaz burada verdiği bilgilerde “Artvin Orman Bölge Müdürlüğünden kayın mantarı yetiştiriciliği için 2013 yılında aldığımız 100 kütüklük destekten sonra, günümüze kadar çok yol kat edildi. 2017 Aralık ayında 108 metrekare alanda tam otomasyon sistemli kurulan, tesisin aylık 2.5 ton üretim kapasitesine sahip hale geldi. Mantar üreticiliğine adım atmalarına sebep ve destek olan, Orman Bölge Müdürlüğüne teşekkür ediyoruz” dedi.

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