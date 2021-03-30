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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tel örgülerde mahsur kalan kedi kurtarıldı

İHA

Tel örgülerde mahsur kalan kedi kurtarıldı

Artvin’de tel örgülerde mahsur kalan kedi belediye ekiplerince kurtarıldı.
Artvin il merkezinde hastane Kavşağı mevkiinde kaya düşmesini önlemek için yamaca çekilen çelik tel örgülerinin arasına giren kedi burada mahsur kaldı. Yoldan geçen vatandaşlar kediyi görünce durumu Artvin Belediyesi’ne bildirdi. Bölgeye gelen belediye ekipleri kerpetenle tel örgüyü keserek kedini mahsur kaldığı yerden çıkardı. Sağlık durumu iyi olan kedi daha sonra kaçarak bölgeden uzaklaştı.
Artvin Belediyesi Sokak Hayvanları ve Bakım Evi Sorumlusu Uğur Coşgun, yaptığı açıklamada “İhbar üzerine bölgeye geldiğimizde kedi tel örgülerin arkasında mahsur kalmıştı. Belediye çalışanı arkadaşlarımız tel örgüleri açarak kedinin mahsur kaldığı bölgeye girdi. Kedi tel örgülerin açıldığı yerden çıkarak kurtuldu. Daha sonra hızlıca bölgeden uzaklaştı. Sağlık durumunun iyi olduğunu gözledik. Herhangi bir yarası filan yoktu” dedi.

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